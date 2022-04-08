Транзит одразу зупиниться: Україна може втратити важливий об'єкт ГТС через окупантів

Оператор ГТС України заявив, що може втратити операційний контроль над однією з компресорних станцій у Луганській області і це може стати причиною зупинки транзиту газу до Європи.
Про це компанія повідомляє у своїх соцмережах.
Йдеться про станцію Новопсков на півночі Луганської області Оператор ГТС стверджує, що зафіксували певні дії з боку окупантів, які передбачають зміни в роботі комунікаційного обладнання та технологічних режимів.
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Це може призвести до втрати операційного контролю над компресорною станцією, що потягне за собою неможливість транспортувати газ у межах транзитного договору. Росію закликали не втручатися у роботу компресорної станції.
"Зупинка КС Новопсков означає зупинку транзиту через ГІС Збережівка. Відповідальність за наслідки – на Російській Федерації", – попередив ВДТСУ.
"Нафтогаз" домовляється з ЄС
"Нафтогаз" вже домовляється про постачання зрідженого газу та готовий брати участь у спільних із ЄС закупках.
Про це розповів міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв'ю і додав, що, на його думку, Європа може відмовитися від газу з РФ значно швидше.
Шляхом енергонезалежності Галущенко вважає саме LNG, тобто зріджений природний газ, і Україна вже входить у процес його закупівлі.
"Сьогодні" також писали, чи можна знайти альтернативу російським енергоносіям та розповідали, навіщо на українські об'єкти ГТС встановлюють сонячні батареї.