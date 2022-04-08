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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Транзит одразу зупиниться: Україна може втратити важливий об'єкт ГТС через окупантів

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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8 квітня, 12:40
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Росію вкотре закликали не втручатися у роботу ГТС та описали можливі наслідки
Як РФ може завадити роботі ГТС
Як РФ може завадити роботі ГТС / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Оператор ГТС України заявив, що може втратити операційний контроль над однією з компресорних станцій у Луганській області і це може стати причиною зупинки транзиту газу до Європи.

Про це компанія повідомляє у своїх соцмережах.

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Йдеться про станцію Новопсков на півночі Луганської області Оператор ГТС стверджує, що зафіксували певні дії з боку окупантів, які передбачають зміни в роботі комунікаційного обладнання та технологічних режимів.

Це може призвести до втрати операційного контролю над компресорною станцією, що потягне за собою неможливість транспортувати газ у межах транзитного договору. Росію закликали не втручатися у роботу компресорної станції.

"Зупинка КС Новопсков означає зупинку транзиту через ГІС Збережівка. Відповідальність за наслідки – на Російській Федерації", – попередив ВДТСУ.

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"Нафтогаз" домовляється з ЄС

"Нафтогаз" вже домовляється про постачання зрідженого газу та готовий брати участь у спільних із ЄС закупках.

Про це розповів міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв'ю і додав, що, на його думку, Європа може відмовитися від газу з РФ значно швидше.

Шляхом енергонезалежності Галущенко вважає саме LNG, тобто зріджений природний газ, і Україна вже входить у процес його закупівлі.

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"Сьогодні" також писали, чи можна знайти альтернативу російським енергоносіям та розповідали, навіщо на українські об'єкти ГТС встановлюють сонячні батареї.

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