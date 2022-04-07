Industry
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 🔴 Бучанська різанина 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Змінить життя усієї Європи: про що з ЄС домовляється "Нафтогаз"

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
7 квітня, 16:20
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Герман Галущенко розповів, як "Нафтогаз" бере участь у спільних закупівлях з Євросоюзом
"Нафтогаз" домовляється про постачання зрідженого газу
"Нафтогаз" домовляється про постачання зрідженого газу / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Європа може відмовитись від російського газу швидше, ніж за два роки. Україна готова активно включитись в цей процес, а "Нафтогаз" вже домовляється про поставки скрапленого газу.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв’ю "РБК-Україна".

Реклама

За його словами, Україна вітає ініціативу Європи щодо централізованої закупівлі газу і нагадав, що ця ідея зовсім не нова.

"Ці питання обговорювалися в контексті нашої позиції про необхідність зупинки "Північного потоку-2". Але тоді країни ЄС розділилися, і не всі підтримували цю ідею", – сказав міністр.

Галущенко зазначав, що тепер Європа змогла домовитись і навіть говорить про можливість за два роки відмовитися від російського газу. Хоча, на думку очільника відомства, це можна зробити і раніше.

Реклама

Шляхом до цього є LNG, тобто скраплений природний газ і Україна вже включається у процес його закупівлі.

"Нафтогаз" спілкується досить активно саме про можливість закупівлі LNG. Там будуть різні цінові категорії, і вони над цим питанням працюють активно", – запевнив міністр.

Також Галущенко торкнувся теми фінансових потреб "Нафтогазу" і заявив, що можливо вони будуть покриватися за рахунок збільшення ренти за видобуток газу на території України.

Реклама

Дешевий газ для ТЕС

В Україні окремі ТЕС і ТЕЦ отримуватимуть газ за пільговою ціною, завдяки відповідному рішенню уряду.

Перший договір про постачання газу за зниженим тарифом вже підписали:

  • НАК "Нафтогаз України";
  • ПрАТ "Миколаївська ТЕЦ".

Для ТЕС та ТЕЦ, які використовують вугілля як основний вид палива, постачатимуть природний газ, якщо через воєнні дії не буде можливості постачати вугілля. Детальніше про те, хто наступним приєднається до цієї ініціативи, читайте в матеріалі.

"Сьогодні" також писали, чи можна знайти альтернативу російським енергоносіям і розповідали, хто відмовився купувати блакитне паливо у "Газпрому".

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Industry
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нафтовий ринок
Більше новин
Гроші
Більше новин
Техно
Більше новин
Блакитне паливо
Більше новин
Важливе в Україні
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Green energy
Зелена трансформація України
Удар по агресору
Світ карає Росію санкціями
Коли буде ефект?
Опитування
Податки
Хто найбільше поповнює бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бізнес-ізоляція
Чорне золото
Байден зруйнував плани Кремля
Нові ціни на нафту
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Енергозалежність
Хто в Європі найбільше купує російський газ
1
Угорщина Угорщина
25%
2
Словаччина Словаччина
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрія Австрія
15%
5
Німеччина Німеччина
14%
6
Болгарія Болгарія
12%
7
Чехія Чехія
12%
Кінець газової імперії РФ близько
Фінансовий фронт
Що буде з доларом?
Майбутнє гривні
Надійний тил
Допомогти Героям!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
33,00
33,00
-
-
33,50
33,40
-
-
33,52
33,43
-
-
33,52
33,38
-
-
33,52
33,43
-
-
34,00
33,00
-
-
-
33,38
-
-
-
-
-
-

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Industry
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти