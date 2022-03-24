Industry
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Дешевший газ для українських ТЕЦ – "Нафтогаз" підписав перший договір

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
24 березня, 11:23
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
"Нафтогаз" уклав договір із першою українською ТЕЦ на постачання газу по 7 грн
Українським ТЕЦ і ТЕС постачатимуть газ за зниженою ціною
Українським ТЕЦ і ТЕС постачатимуть газ за зниженою ціною / Фото: Колаж: Сьогодні

Уряд постановою №298 від 16 березня створив механізм покладання спеціальних зобов'язань (ПСО) на енергоринку. Зокрема, ідеться про постачання окремим ТЕЦ і ТЕС газу за нижчою, пільговою ціною.

Перший договір про постачання газу за нижчим тарифом уже підписали НАК "Нафтогаз України" і ПрАТ "Миколаївська ТЕЦ". Про це повідомили у пресслужбі "Нафтогазу".

Реклама

Що змінилося?

Постановою Кабміну передбачено, що для ТЕС та ТЕЦ, які використовують вугілля як основний вид палива, постачатимуть природний газ, якщо через воєнні дії не буде можливості постачати вугілля. Таке рішення у рамках ПСО прийняли, аби не було перебоїв з постачанням електричної та/або теплової енергії.

Перелік ТЕС та ТЕЦ, які можуть отримувати газ, визначило Міненерго. Відтак ці підприємства отримуватимуть газ за ціною 7,08 тис. грн/тис. куб. м (з ПДВ за 1 тис. куб. м). Таке постачання здійснюватиметься до 30 квітня включно.

Після договору з "Миколаївською ТЕЦ" "Нафтогаз" готується до наступних угод.

Реклама

"Продовжується підготовка документів з АТ "Херсонська ТЕЦ", ТОВ "Сумитеплоенерго", ТОВ "Фірма "ТЕХНОВА", КП "Київтеплоенерго", ПрАТ "Харківська ТЕЦ-5", що також визначені Міненерго для отримання газу від "Нафтогаз Трейдингу" у режимі ПСО", – йдеться у повідомленні пресслужби.

Чи качатимуть через Україну газ РФ?

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко розповів, що Україна продовжуватиме транзит російського газу через свою ГТС, поки це є технічно можливим.

За словами Вітренка, він не може розкривати усіх деталей політичних дискусій з президентом, Росією і ЄС, але повинен забезпечувати безперебійний транзит, поки для цього є технічні можливості. Наразі Україна повністю контролює процес транзиту, а російський "Газпром" використовує законтрактовані потужності української труби.

"Сьогодні" також писали, хто відмовився купувати газ у "Газпрому", і розповідали, чи можна знайти альтернативу російським енергоносіям.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Industry
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нафтовий ринок
Більше новин
Гроші
Більше новин
Техно
Більше новин
Блакитне паливо
Більше новин
Важливе в Україні
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Удар по агресору
Світ карає Росію санкціями
Коли буде ефект?
Опитування
Цитата дня

Захід може нанести удар по Росії нафтовим ембарго, яке призведе до падіння економіки РФ. Зараз це буде ключовою економічною битвою, і колективний Захід має її виграти.

Цитата на segodnya.ua
Андрій Єрмак Глава Офісу президента України
Податки
Хто найбільше поповнює бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бізнес-ізоляція
Фінансовий фронт
Що буде з доларом після війни?
Майбутнє гривні
Початок кінця
Нова обкладинка журналу TIME
Що чекає на Росію?
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Повоєнна допомога
"План Маршалла" для України
Що буде після війни?
Круте піке
Війна в Україні розчавила рубль
Дива не станеться?
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Як відстежити окупантів
Надійний тил
Допомогти Героям!
На зв'язку
Національний роумінг в Україні
Перемикайтеся!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
33,00
35,00
-
-
33,29
36,99
-
-
33,40
37,00
-
-
33,41
37,04
-
-
42,97
42,97
-
-
33,41
37,04
-
-
33,41
37,04
-
-
33,00
35,00
-
Опитування

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Industry
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти