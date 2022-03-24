Более дешевый газ для украинских ТЭЦ – "Нафтогаз" подписал первый договор

"Нафтогаз" заключил договор с первой украинской ТЭЦ на поставку газа по 7 грн

Украинским ТЭЦ и ТЭС будут поставлять газ по сниженной цене / Фото: Коллаж: Сегодня

Кабмин постановлением №298 от 16 марта создал механизм возложения специальных обязательств (ВСО) на энергорынке. В частности, речь идет о поставках отдельным ТЭЦ и ТЭС газа по более низкой, льготной цене.

Первый договор о поставках газа по более низкому тарифу уже подписали НАК "Нафтогаз Украины" и ЧАО "Николаевская ТЭЦ". Об этом сообщили в пресс-службе "Нафтогаза".

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Что изменилось?

Постановлением Кабмина предусмотрено, что для ТЭС и ТЭЦ, использующих уголь как основной вид топлива, будут поставлять природный газ, если из-за военных действий не будет возможности поставлять уголь. Такое решение в рамках ВСО приняли, чтобы не было перебоев со снабжением электрической и/или тепловой энергией.

Список ТЭС и ТЭЦ, которые могут получать газ, определило Минэнерго. Следовательно, эти предприятия будут получать газ по цене 7,08 тыс. грн/тыс. куб. м (по НДС за 1 тыс. куб. м). Такие поставки будут осуществляться до 30 апреля включительно.

После договора с "Николаевской ТЭЦ" "Нафтогаз" готовится к следующим соглашениям.

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"Продолжается подготовка документов по АО "Херсонская ТЭЦ", ООО "Сумытеплоэнерго", ООО "Фирма "ТЕХНОВА", КП "Киевтеплоэнерго", ЧАО "Харьковская ТЭЦ-5", которые также определены Минэнерго для получения газа от "Нафтогаз Трейдинга" в режиме ВСО", – говорится в сообщении пресс-службы.

Будут ли качать через Украину газ РФ?

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко рассказал, что Украина будет продолжать транзит российского газа через свою ГТС, пока это технически возможно.

По словам Витренко, он не может раскрывать все детали политических дискуссий с президентом, Россией и ЕС, но должен обеспечивать бесперебойный транзит, пока для этого есть технические возможности. Украина полностью контролирует процесс транзита, а российский "Газпром" использует законтрактованные мощности украинской трубы.

"Сегодня" также писали, кто отказался покупать газ у "Газпрома", и рассказывали, можно ли найти альтернативу российским энергоносителям.