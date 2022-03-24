Industry
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ‼ Переговоры с агрессором 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Более дешевый газ для украинских ТЭЦ – "Нафтогаз" подписал первый договор

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
24 марта, 11:23
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
"Нафтогаз" заключил договор с первой украинской ТЭЦ на поставку газа по 7 грн
Украинским ТЭЦ и ТЭС будут поставлять газ по сниженной цене
Украинским ТЭЦ и ТЭС будут поставлять газ по сниженной цене / Фото: Коллаж: Сегодня

Кабмин постановлением №298 от 16 марта создал механизм возложения специальных обязательств (ВСО) на энергорынке. В частности, речь идет о поставках отдельным ТЭЦ и ТЭС газа по более низкой, льготной цене.

Первый договор о поставках газа по более низкому тарифу уже подписали НАК "Нафтогаз Украины" и ЧАО "Николаевская ТЭЦ". Об этом сообщили в пресс-службе "Нафтогаза".

Реклама

Что изменилось?

Постановлением Кабмина предусмотрено, что для ТЭС и ТЭЦ, использующих уголь как основной вид топлива, будут поставлять природный газ, если из-за военных действий не будет возможности поставлять уголь. Такое решение в рамках ВСО приняли, чтобы не было перебоев со снабжением электрической и/или тепловой энергией.

Список ТЭС и ТЭЦ, которые могут получать газ, определило Минэнерго. Следовательно, эти предприятия будут получать газ по цене 7,08 тыс. грн/тыс. куб. м (по НДС за 1 тыс. куб. м). Такие поставки будут осуществляться до 30 апреля включительно.

После договора с "Николаевской ТЭЦ" "Нафтогаз" готовится к следующим соглашениям.

Реклама

"Продолжается подготовка документов по АО "Херсонская ТЭЦ", ООО "Сумытеплоэнерго", ООО "Фирма "ТЕХНОВА", КП "Киевтеплоэнерго", ЧАО "Харьковская ТЭЦ-5", которые также определены Минэнерго для получения газа от "Нафтогаз Трейдинга" в режиме ВСО", – говорится в сообщении пресс-службы.

Будут ли качать через Украину газ РФ?

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко рассказал, что Украина будет продолжать транзит российского газа через свою ГТС, пока это технически возможно.

По словам Витренко, он не может раскрывать все детали политических дискуссий с президентом, Россией и ЕС, но должен обеспечивать бесперебойный транзит, пока для этого есть технические возможности. Украина полностью контролирует процесс транзита, а российский "Газпром" использует законтрактованные мощности украинской трубы.

"Сегодня" также писали, кто отказался покупать газ у "Газпрома", и рассказывали, можно ли найти альтернативу российским энергоносителям.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Industry
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нефтевой рынок
Больше новостей
Деньги
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Голубое топливо
Больше новостей
Важное в Украине
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Удар по агрессору
Мир наказывает Россию санкциями
Когда будет эффект?
Опрос
Цитата дня

Запад может нанести удар по России нефтяным эмбарго, которое приведет к падению экономики РФ. Сейчас это будет ключевой экономической битвой, и коллективное мероприятие должно ее выиграть.

Цитата на segodnya.ua
Андрей Ермак Глава Офиса президента
Налоги
Кто больше всего пополняет бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Финансовый фронт
Что будет с долларом после войны?
Будущее гривни
Начало конца
Новая обложка журнала TIME
Что ждет Россию?
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Послевоенная помощь
"План Маршалла" для Украины
Что будет после войны?
Крутое пике
Война в Украине раздавила рубль
Чуда не случится?
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Как отследить оккупантов
Надежный тыл
Помочь Героям!
На связи
Национальный роуминг в Украине
Переключайтесь!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
33,00
35,00
-
-
33,29
36,99
-
-
33,40
37,00
-
-
33,41
37,04
-
-
42,97
42,97
-
-
33,41
37,04
-
-
33,41
37,04
-
-
33,00
35,00
-
Опрос

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Industry
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять