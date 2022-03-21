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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

В Україні масово встановлюють сонячні панелі на об’єкти ГТС

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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21 березня, 14:07
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Розповідаємо, навіщо на об'єктах газової інфраструктури встановлюють сонячні панелі
Навіщо на українських газорозподільних станціях панелі
Навіщо на українських газорозподільних станціях панелі / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні терміново обладнають сонячними батареями газорозподільні станції, оскільки в умовах війни станціям необхідні автономні варіанти живлення.

Про це повідомляє пресслужба "Оператора ГТС України", саме ця компанія і встановлюватиме панелі.

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Головне завдання проєкту – забезпечити безперебійну роботу газорозподільних станцій, щоб вони могли постачати населенню газ у відповідних регіонах.

За планом, встановлені панелі забезпечуватимуть електроенергією вимірювальні комплекси і заряджатимуть акумуляторні батареї, а у нічний час комплекс живитиметься від акумулятора.

"Ми планували реалізацію цього проєкту ще до війни, як одну з ініціатив для оптимізації споживання енергетичних ресурсів. Тепер, коли електромережі України потерпають від постійних обстрілів ворога, це необхідність, щоб газорозподільні станції мали автономні варіанти живлення", – зазначив гендиректор "Оператора ГТС" Сергій Макогон.

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Робота ГТС під час війни

Через постійні обстріли російських окупантів в Україні довелося відключити 42 газорозподільні станції, зазначили у "Оператора ГТС".

Наразі в країні продовжують працювати 1353 ГРС, а інші намагаються відремонтувати навіть під невпинними обстрілами.

Раніше ми також писали, чи вистачить Україні газу до кінця опалювального сезону та розповідали, яка країна запровадила повну заборону на імпорт російських енергоносііїв.

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