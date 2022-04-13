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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

"Газпром" манипулирует последним козырем: как Европа реагирует на провокации

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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13 апреля, 12:21
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В России используют все имеющиеся козыри, чтобы выиграть в войне за газ в Европе
Биржа реагирует на поведение "Газпрома"
Биржа реагирует на поведение "Газпрома" / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Российский газовый монополист снизил транзит газа через Украину на 11% и объяснил это количеством запросов клиентов.

Как сообщает Bloomberg, такая ситуация на рынке сохраняется с 12 апреля, когда "Газпром" подавал лишь 68% гарантированного объема в соответствии с транзитным соглашением.

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В то же время, поставки через "Северный поток-1" продолжаются. Через российские трубы в Европу подают максимальные объемы голубого топлива.

Биржевые цены подскочили

Война в Украине не влияет на транзит газа, но российские власти постоянно спекулируют на вопросе мирных переговоров. Следовательно, трейдеры реагируют на ситуацию ценовыми колебаниями.

Эксперты Morgan Stanley ожидают дальнейших ценовых скачков на газ в Европе. Еще 12 апреля фьючерсы на газ в терминале TTF выросли на 3% и составляли 103 евро за МВт-час., или 1182 доллара за тысячу кубов. Это на 3 евро или на 36 долларов больше, чем в понедельник.

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В ближайшей перспективе голубое топливо на бирже может подорожать на 20 – 40%. Таков будет ответ трейдеров на риски по перебоям со снабжением.

Биржевые цены на газ в Европе
Биржевые цены на газ в Европе / Фото: скриншот

Ситуация с "Газпромом"

В последнее время у российского оператора не все идет гладко. В конце марта в немецких офисах дочерней компании "Газпрома" прошли обыски. Их заподозрили в ценовых манипуляциях с голубым топливом и кризиса в регионе.

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Перед этим в Германии правительство заявляло о возможности национализировать компанию на определенный период. В то же время, активно искали покупателя на российские активы.

В ответ монополист из России отозвал своих менеджеров из группы Gazprom Germania. Всем подконтрольным компаниям запретили использовать свой бренд и логотип, проще говоря – открестились от них.

Раньше мы рассказывали, что впоследствии Германия все-таки взяла под контроль "дочь" "Газпрома". В то же время в Нидерландах надеются национализировать 40% хранилища, принадлежащее русскому монополисту и которое тот успешно не заполнял почти два года.

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