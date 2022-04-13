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"Газпром" маніпулює останнім козирем: як Європа реагує на провокації

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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13 квітня, 12:21
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У Росії використовують усі наявні козирі, щоб виграти у війні за газ у Європі
Біржа реагує на поведінку "Газпрому"
Біржа реагує на поведінку "Газпрому" / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Російський газовий монополіст знизив транзит газу через Україну на 11% та пояснив це кількістю запитів клієнтів.

Як повідомляє Bloomberg, така ситуація на ринку зберігається від 12 квітня, коли "Газпром" подавав лише 68% від гарантованого обсягу відповідно до транзитної угоди.

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Водночас поставки через "Північний потік-1" продовжуються. Через російські труби в Європу подають максимальні об’єми блакитного палива.

Біржові ціни підскочили

Війна в Україні не впливає на транзит газу, але російська влада постійно спекулює на питанні мирних переговорів. Відтак трейдери реагують на ситуацію ціновими коливаннями.

Експерти Morgan Stanley очікують подальших цінових стрибків на газ у Європі. Ще 12 квітня ф’ючерси на газ у терміналі TTF зросли на 3% та становили 103 євро за МВт-год., або 1182 долари за тисячу кубів. Це на 3 євро, або на 36 доларів більше, ніж у понеділок.

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У найближчій перспективі блакитне паливо на біржі може подорожчати на 20% – 40%. Такою буде відповідь трейдерів на ризики щодо перебоїв з постачанням.

Біржові ціни на газ у Європі
Біржові ціни на газ у Європі / Фото: скріншот

Ситуація з "Газпромом"

Останнім часом в російського оператора не все йде гладко. Наприкінці березня у німецьких офісах дочірньої компанії "Газпрому" відбулися обшуки. Їх запідозрили в цінових маніпуляціях з блакитним паливом та створенні кризи в регіоні.

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Перед цим у Німеччині уряд заявляв про можливість націоналізувати компанію на певний період. Водночас активно шукали покупця на російські активи.

У відповідь монополіст із Росії відкликав своїх менеджерів з групи Gazprom Germania. Усім підконтрольним компаніям заборонили використовувати свій бренд і логотип, простіше кажучи – відхрестилися від них.

Раніше ми розповідали, що згодом Німеччина таки взяла під контроль "дочку" "Газпрому". Водночас у Нідерландах сподіваються націоналізувати 40% сховища, яке належить російському монополісту і яке той успішно не заповнював майже два роки.

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2
Словаччина Словаччина
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрія Австрія
15%
5
Німеччина Німеччина
14%
6
Болгарія Болгарія
12%
7
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