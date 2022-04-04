Ловлять на кредит: у Німеччині ніяк не продадуть "спадок" "Газпрому"

Німецький уряд шукає покупців на активи російського газового монополіста

Активи "Газпрому" може націоналізувати Німеччина / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Російський "Газпром" 31 березня відмовився від німецької дочірньої компанії Gazprom Germania та усіх активів.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, зараз на ці активи у Німеччині шукають покупців. Мовиться, зокрема, про:

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дистриб’ютора WINGAS/WIEE;

оператора зберігання Аstora;

роздрібного оператора Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd;

глобального СПГ-трейдера Gazprom Global LNG.

У якості бонусів, потенційним покупцям пропонують державні кредити в банку KfW IPEX-Bank. Якщо зовсім ніхто не захоче придбати компанії, то німці готові націоналізувати частину Gazprom Germania, загальний оборот якої в 2020 році становив 13 мільярдів євро.

Німецький уряд доклав чимало зусиль, щоб зберегти Gazprom Germania від краху. Однак націоналізація чи експропріація активів групи для них не є пріоритетом, тож покупця знайти дуже сподіваються. Водночас оцінюють вплив можливої зупинки роботи компаній на економіку Німеччини.

Усі компанії Gazprom Germania тісно зв’язані між собою, тож купувати їх потрібно в комплекті. Наприклад, Gazprom Marketing & Trading здійснює поставки для Wingas і Gazprom Energy, без яких доведеться витрачати більше грошей на ресурси. Відтак, знайти покупця активів – непросте завдання.

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Ситуація з російським газом

30 березня в німецьких офісах російського "Газпрому" відбулися обшуки. Відповідальні органи перевірили Gazprom Germania і Wingas, які відповідають за постачання природного газу в Німеччину. Антимонопольний регулятор ЄС запідозрив "дочок" російського монополіста в можливому "сприянні" стрибку цін на газ у Європі та енергетичній кризі.

Росія віддавна використовує енергоносії як спосіб шантажу та впливу на Євросоюз. Яскравий приклад – погрози Дмитра Медвєдєва ціновим зростанням у відповідь на зупинку сертифікації "Північного потоку — 2".

Після впливу західних санкцій на економіку Росії, Путін вирішив піти ва-банк та заявив про подальший розрахунок за російський газ в рублях. У такий спосіб він спробував повернути ситуацію на свою користь та уникнути дефолту в країні.

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На тлі дій політиків, "Газпром" почав прокачувати максимальні об’єми газу через Україну в Європу. Щодня європейські споживачі отримували по 109 мільйонів кубометрів блакитного палива, а на біржі почалися різкі стрибки цін.

Раніше ми розповідали, що країни Євросоюзу зможуть позбутися залежності від енергоносіїв РФ орієнтовно за 2 роки. Нещодавно країни Балтії вирішили взагалі відмовитися від російського газу.