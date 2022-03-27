Качають на максимум: Газпром продовжує транспортувати газ через Україну

Країни ЄС ніяк не відмовляться від російських енергоносіїв, чим фінансово підтримують війну

Європа продовжує купувати газ в агресора / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Станом на 27 березня російський газ продовжують постачати в Європу через Україну. Оператор намагається зберігати максимальні об’єми транзиту.

Як повідомив Інтерфакс, Газпром заявив про 109 мільйонів кубометрів газу, який на запит європейських споживачів подають по українському газопроводу. Транзит здійснюють в штатному режимі.

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У Газпромі вихваляються збільшенням постачання після зростання цін на ринку. Зараз в хабі TTF котирування сягають 1100 доларів за тисячу кубометрів газу.

Водночас газопровід "Ямал – Європа", яким подають газ в Німеччину в обхід України, вже понад тиждень працює в реверсному режимі. Газ передають до Польщі з європейського хабу.

Росіяни сподіваються на пониження температури повітря в Європі ночами, що дозволить продовжити подачу блакитного палива в максимальних об’ємах за вищою ціною.

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Ситуація з газом із РФ

Енергоресурси залишаються одним із основних козирів Росії на міжнародній арені. Ще до початку війни в Кремлі використовували газ як важіль впливу на ЄС та погрожували взагалі припинити постачання посеред зими.

У Європі зрозуміли свою залежність від блакитного палива, тож зараз шукають альтернатив у країнах Перської затоки. Країни єврозони мають намір разом купувати додаткові ресурси, однак досі вагаються щодо ембарго на російські енергоносії.

Водночас західні санкції вносять корективи й у діяльність агресора. Нещодавно Путін видав указ, відповідно до якого за газ російському монополісту повинні платити виключно рублями.

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Раніше ми розповідали, як росіяни житимуть під потужними світовими санкціями, та пояснювали, як війна Росії проти України вдарить по всьому світу.