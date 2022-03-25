Industry
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Industry Енергетика

У Кремлі різко змінили риторику щодо оплати за газ у рублях

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
25 березня, 17:55
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, що може означати нова заява представників РФ щодо оплати рахунків за блакитне паливо
У Кремлі раптово змінили умови
У Кремлі раптово змінили умови / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Указ Путіна щодо здійснення оплати за газ виключно рублями стосувалося лише компанії "Газпром".

Про це заявив речник диктатора Дмитро Пєсков, передає "Радіо Свобода".

Реклама

За його словами, ще одним експортером блакитного палива в Європу є приватна компанія "Новатек", якій навряд чи вдастся давати прямі доручення.

"Це директива "Газпрому". Це міжнародна компанія, де головним власником є держава, тому така директива "Газпрому" дана. Про "Новатек" президент нічого не говорив", – сказав спікер Кремля.

По суті це зобв'язує "Газпром" продавати 100% валютної виручки державі. Експерти назвали це "самосанкціями" і зазначили, що навіть у разі згоди Європи, у процесі закупівель мало що зміниться.

Реклама

Можливо таке рішення продиктоване великем рівнем недовіри російського керівництва до "Газпрому".

Росія перестане постачати газ?

Журналісти запитали Пєскова, чи продовжуватиме Росія постачати газ до Європи, якщо країни ЄС відмовляться оплачувати блакитне паливо рублями.

"Протягом тижня, а точніше, фактично протягом чотирьох днів, "Газпром" має здійснити контракти і розробити прозору, зрозумілу систему, як це можна здійснювати технічно і логістично. Ця інформація буде доведена до покупців продукції "Газпрому", а далі подивимося", – сказав речник Путіна.

Реклама

Оплата за газ рублями

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що час, коли Росія могла шантажувати Європу газом та нафтою минув.

За словами політика, цим рішенням Путін намагається обійти санкції та змусити Євросоюз порушити свої ж контрактні домовленості.

Урсула фон дер Ляйєн запевнила, що ЄС не дасть Кремлю цього зробити.

"Сьогодні" також писали, як росіяни житимуть під потужними світовими санкціями та розповідали, як ця війна вдарить по всьому світу.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Industry
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нафтовий ринок
Більше новин
Гроші
Більше новин
Техно
Більше новин
Блакитне паливо
Більше новин
Важливе в Україні
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Удар по агресору
Світ карає Росію санкціями
Коли буде ефект?
Опитування
Податки
Хто найбільше поповнює бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бізнес-ізоляція
Цитата дня

Зараз час ставати до роботи та відновлювати економіку. Для України важливе кожне підприємство, що продовжує працювати, а щоб ті, хто зупинили діяльність - її відновили.

Цитата на segodnya.ua
Юлія Свириденко Перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки України
Фінансовий фронт
Що буде з доларом після війни?
Майбутнє гривні
Початок кінця
Нова обкладинка журналу TIME
Що чекає на Росію?
Військова допомога
Нас підтримує весь світ!
Як об'єднався Захід
Повоєнна допомога
"План Маршалла" для України
Що буде після війни?
Круте піке
Війна в Україні розчавила рубль
Дива не станеться?
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Як відстежити окупантів
Надійний тил
Допомогти Героям!
На зв'язку
Національний роумінг в Україні
Перемикайтеся!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
33,00
35,00
-
-
33,29
36,99
-
-
33,40
37,00
-
-
33,41
37,04
-
-
39,97
39,97
-
-
33,41
37,04
-
-
33,41
37,04
-
-
33,00
35,00
-
Опитування

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Industry
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти