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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Чекати лишилося недовго: коли Європа "злізе" з газової голки Путіна

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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28 березня, 11:12
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Розповідаємо, скільки часу знадобиться Європі, та чи планує вона повністю відмовитись від енергоресурсів РФ
Скільки часу знадобиться ЄС для енергетичної незалежності
Скільки часу знадобиться ЄС для енергетичної незалежності / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Європейському Союзу знадобиться два роки, щоб позбутися залежності від російського газу.

Про це заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель в інтерв’ю телеканалу Sky News Arabia.

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За його словами, Європа не прагне повністю заборонити енергоресурси агресора, але хоче диверсифікувати (розділити) джерела постачання газу на свою територію.

"Ми хочемо знизити нашу залежність від російських газу та нафти, адже ми дуже від них залежні. Зараз видається, що вони є ненадійним партнером. Тому ми хочемо диверсифікувати наші джерела, і Близький Схід відіграє велику роль", – сказав Боррель.

Дипломат також вважає, що знизити обсяги споживання газу допоможе перехід на альтернативні (зелені) джерела енергії.

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Угорщина і російський газ

Однак не всі у Європі готові підтримати Україну і бодай спробувати відмовитися від енергоресурсів агресора.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який давно підтримував проросійські погляди, заявив, що після введення заборони на купівлю нафти й газу з Росії в Угорщині зупиниться економіка.

На думку Орбана, блакитне паливо країна здатна отримувати лише з Росії, а якщо його не буде, почнеться масове безробіття.

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"Сьогодні" також писали, скільки блакитного палива через Україну продовжує прокачувати російський "Газпром", і розповідали, чим можна замінити нафту агресора.

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