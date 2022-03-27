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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Не на користь Угорщині: Орбан відкинув ідею заборони купівлі російської нафти й газу

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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27 березня, 15:34
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Угорський прем’єр, відомий проросійськими поглядами, різко розкритикував прохання України
Прем'єр Угорщини продовжує висловлюватися на підтримку Росії
Прем'єр Угорщини продовжує висловлюватися на підтримку Росії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

27 березня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан публічно озвучив позицію своєї країни щодо використання російських енергоресурсів та війни в Україні.

Як передає Telex, політик заявив, що після введення заборони на купівлю нафти й газу з Росії в Угорщині зупиниться економіка, і таку позицію поділяють Австрія та Німеччина.

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За словами Орбана, питання не в тому, що країна не готова платити більше за енергоресурси, щоб допомогти Україні, а про те, чи буде вона взагалі забезпечена газом. Мовляв, або блакитне паливо з РФ, або нізвідки.

"Якщо не буде нафти і газу, угорська економіка зупиниться: доведеться закривати заводи, буде масове безробіття", – підкреслив Орбан.

Прем’єр зауважив, що в Угорщині найближчим часом нереально відновити нафтопереробні заводи. На це знадобиться кілька років, але за цей час угорська економіка відкотиться на 10 років назад.

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Він також побіжно пригадав певну етнічну образу на українців і пообіцяв про неї не забувати: "Суперечка про те, як поводилися з нашими меншинами, другорядна". Згодом політик додав, що в контексті європейської політики почувається ніби в постановці.

Не на користь України Орбан висловився і в контексті миротворчої місії Польщі та закриття повітряного простору. Мовляв, якщо це здійснити, то країни ЄС стануть учасниками війни, якої ніхто не хоче.

Напружені стосунки з Угорщиною

Угорська влада віддавна має стриману позицію щодо України. Зокрема, саме Угорщина заблокувала приєднання України до Об’єднаного центру кібероборони НАТО, що допомогло б у війні проти Росії. Пізніше в МЗС Угорщини вимагали розв'язання проблем з правами нацменшин.

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За 10 днів до російського вторгнення Віктор Орбан заявив, що воєнних дій не можна допускати. Однією з підстав для цього він назвав масштабну хвилю біженців з України.

Угорщина також не хоче підтримувати санкції проти РФ, через що втрачає позиції на міжнародній арені. Через це в країну відмовилася приїжджати, зокрема, міністр оборони Чехії Яна Чорнохова.

Раніше ми розповідали, що Віктор Орбан уже майже 10 років показує себе як прихильник Путіна. Аналітики припускають, що для цього є кілька причин. Водночас ще навесні 2014 року він виступав за автономію для угорців Закарпаття.

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