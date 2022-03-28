Ждать осталось недолго: когда Европа "слезет" с газовой иглы Путина

Рассказываем, сколько времени понадобится Европе, и планирует ли она полностью отказаться от энергоресурсов РФ

Сколько времени понадобится ЕС для энергетической независимости / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Европейскому Союзу понадобится два года, чтобы избавиться от зависимости от российского газа.

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью телеканалу Sky News Arabia.

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По его словам, Европа не стремится полностью запретить энергоресурсы агрессора, но хочет диверсифицировать (разделить) источники поставок газа на свою территорию.

"Мы хотим снизить нашу зависимость от российских газа и нефти, ведь мы очень от них зависимы. Сейчас кажется, что они ненадежный партнер. Поэтому мы хотим диверсифицировать наши источники, и Ближний Восток играет большую роль", – сказал Боррель.

Дипломат также считает, что снизить объемы потребления газа поможет переход на альтернативные (зеленые) источники энергии.

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Венгрия и российский газ

Однако не все в Европе готовы поддержать Украину и хотя бы попытаться отказаться от энергоресурсов агрессора.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, давно поддерживающий пророссийские взгляды, заявил, что после введения запрета на покупку нефти и газа из России в Венгрии остановится экономика.

По мнению Орбана, голубое топливо страна способна получать только из России, а если его не будет, начнется массовая безработица.

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"Сегодня" также писали, сколько голубого топлива через Украину продолжает прокачивать российский "Газпром", и рассказывали, чем можно заменить нефть агрессора.