Industry
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 🔴 Бучанская резня 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Ловят на кредит: в Германии никак не продадут "наследство" "Газпрома"

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
4 апреля, 17:33
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Немецкое правительство ищет покупателей на активы российского газового монополиста
Активы "Газпрома" может национализировать Германия
Активы "Газпрома" может национализировать Германия / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Российский "Газпром" 31 марта отказался от немецкой дочерней компании Gazprom Germania и всех активов.

Как сообщает Интерфакс-Украина, сейчас на эти активы в Германии ищут покупателей. Речь, в частности, о:

Реклама
  • дистрибьюторе WINGAS/WIEE;
  • операторе хранения Аstora;
  • розничном операторе Gazprom Marketing&Trading Retail Ltd;
  • глобальном СПГ-трейдере Gazprom Global LNG.

В качестве бонусов потенциальным покупателям предлагают государственные кредиты в банке KfW IPEX-Bank. Если совсем никто не захочет приобрести компании, то немцы готовы национализировать часть Gazprom Germania, общий оборот которой в 2020 году составил 13 млрд евро.

Немецкое правительство приложило немало усилий, чтобы сохранить Gazprom Germania от краха. Однако национализация или экспроприация активов группы для них не приоритет, поэтому покупателя найти очень надеются. В то же время, оценивают влияние возможной остановки работы компаний на экономику Германии.

Все компании Gazprom Germania тесно связаны между собой и покупать их нужно в комплекте. К примеру, Gazprom Marketing & Trading осуществляет поставки для Wingas и Gazprom Energy, без которых придется тратить больше денег на ресурсы. Следовательно, найти покупателя для активов – непростая задача.

Реклама

Ситуация с российским газом

30 марта в немецких офисах российского "Газпрома" прошли обыски. Ответственные органы проверили Gazprom Germania и Wingas, отвечающие за поставку природного газа в Германию. Антимонопольный регулятор ЕС заподозрил "дочек" российского монополиста в возможном "содействии" скачку цен на газ в Европе и энергетическому кризису.

Россия давно использует энергоносители как способ шантажа и влияния на Евросоюз. Яркий пример – угрозы Дмитрия Медведева ценовым ростом в ответ на остановку сертификации "Северного потока – 2".

После влияния западных санкций на экономику России Путин решил пойти ва-банк и заявил о дальнейшем расчете за российский газ в рублях. Таким образом, он попытался вернуть ситуацию в свою пользу и избежать дефолта в стране.

Реклама

На фоне действий политиков "Газпром" начал прокачивать максимальные объемы газа через Украину в Европу Ежедневно европейские потребители получали по 109 миллионов кубометров голубого топлива, а на бирже начались резкие скачки цен.

Раньше мы рассказывали, что страны Евросоюза смогут избавиться от зависимости от энергоносителей РФ ориентировочно за 2 года. Недавно страны Балтии решили вообще отказаться от российского газа.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Industry
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нефтевой рынок
Больше новостей
Деньги
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Голубое топливо
Больше новостей
Важное в Украине
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Удар по агрессору
Мир наказывает Россию санкциями
Когда будет эффект?
Опрос
Налоги
Кто больше всего пополняет бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Черное золото
Байден разрушил планы Кремля
Новые цены на нефть
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Опрос Gradus
Готов ли бизнес платить зарплаты
1
Нет, выплат не будет Нет, выплат не будет
2
Да, на 100% Да, на 100%
3
Да, но от 50 до 69% Да, но от 50 до 69%
4
Пока трудно сказать Пока трудно сказать
5
Только до 30% Только до 30%
6
Да, на 30-49% Да, на 30-49%
7
От 70 до 99% От 70 до 99%
8
Даже больше чем на 100% Даже больше чем на 100%
Финансовый фронт
Что будет с долларом?
Будущее гривни
Надежный тыл
Помочь Героям!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
35,20
33,52
37,43
27,00
-
34,00
36,00
25,37
-
33,50
37,40
-
-
33,49
37,38
26,98
-
33,52
37,43
27,00
-
-
39,25
-
-
33,52
37,43
27,00
-
34,00
36,00
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Industry
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять