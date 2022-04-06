Industry
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь 🔴 Бучанська різанина 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Без бренду й менеджерів: "Газпром" відхрестився від німецької "доньки"

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
6 квітня, 13:06
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Російський монополіст припинив участь в діяльності дочірньої компанії
"Газпром" заборонив використовувати свій бренд
"Газпром" заборонив використовувати свій бренд / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

"Газпром" вирішив відкликати своїх менеджерів з активів групи Gazprom Germania. Таке рішення ухвалили після припинення співробітництва з дочірньою компанією.

Як передає "Інтерфакс", компаніям Gazprom Germania та підконтрольним їй заборонили використовувати бренд "Газпрому", щоб не асоціюватися з російським концерном.

Реклама

Мовиться як про використання товарних знаків газового монополіста, фірмової символіки, так і слова в назві. Представників "Газпрому" забрали з керівництва усіх "доньок".

З чим пов’язане рішення?

30 березня офіси російського "Газпрому" в Німеччині обшукали через підозри в цінових маніпуляціях на блакитне паливо. Антимонопольний регулятор ЄС запідозрив компанію в завищенні цін та створенні енергетичної кризи в регіоні.

Наступного дня монополіст вирішив відмовитися від стовідсоткової частки в Gazprom Germania та її активах:

Реклама
  • Wingas/Wiee;
  • Astora;
  • Gazprom Marketing & Trading;
  • Gazprom Energy;
  • Gazprom Global LNG.

Тепер ними володіють ТОВ "Газпром экспорт бизнес-сервисы" і "Палмері" (на 0,1%). Німецька влада не визнала такої раптової передачі важливих активів маловідомій компанії з Санкт-Петербурга.

Зазначається, що придбання інвестором, який не входить до ЄС, об’єктів критичної інфраструктури має схвалити Федеральне міністерство економіки. Керування компанією Gazprom Germania тимчасово передали Федеральному агентстві з мереж. Організація здійснюватиме довірче управління до 30 вересня 2022 року.

Отже, акціонери не зможуть голосувати, а Федеральне агентство зможе призначати і звільняти членів правління та давати розпорядження.

Реклама

Раніше ми розповідали, що німецький уряд не планує націоналізувати компанію, підконтрольну Росії. Наразі шукають покупця на всі активи і навіть пропонують йому вигідний кредит у державному банку.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Industry
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нафтовий ринок
Більше новин
Гроші
Більше новин
Техно
Більше новин
Блакитне паливо
Більше новин
Важливе в Україні
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Green energy
Зелена трансформація України
Удар по агресору
Світ карає Росію санкціями
Коли буде ефект?
Опитування
Податки
Хто найбільше поповнює бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бізнес-ізоляція
Чорне золото
Байден зруйнував плани Кремля
Нові ціни на нафту
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Опитування Gradus
Чи готовий бізнес платити зарплати
1
Ні, виплат не буде Ні, виплат не буде
2
Так, на 100% Так, на 100%
3
Так, але від 50 до 69% Так, але від 50 до 69%
4
Поки що важко сказати Поки що важко сказати
5
Тільки до 30% Тільки до 30%
6
Так, на 30-49% Так, на 30-49%
7
Від 70 до 99% Від 70 до 99%
8
Навіть більше ніж на 100% Навіть більше ніж на 100%
Фінансовий фронт
Що буде з доларом?
Майбутнє гривні
Надійний тил
Допомогти Героям!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
33,00
33,00
-
-
33,50
33,40
-
-
33,52
33,43
-
-
33,52
33,38
-
-
33,52
33,43
-
-
34,00
33,00
-
-
-
33,38
-
-
-
-
-
-

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Industry
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти