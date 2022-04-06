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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Без бренда и менеджеров: "Газпром" открестился от немецкой "дочки"

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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6 апреля, 13:06
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Российский монополист прекратил участие в деятельности дочерней компании
"Газпром" запретил использовать свой бренд
"Газпром" запретил использовать свой бренд / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

"Газпром" решил отозвать своих менеджеров из активов группы Gazprom Germania. Такое решение принято после прекращения сотрудничества с дочерней компанией.

Как передает "Интерфакс", компаниям Gazprom Germania и подконтрольным ей запретили использовать бренд "Газпрома", чтобы не ассоциироваться с российским концерном.

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Речь как об использовании товарных знаков газового монополиста, фирменной символики, так и слова в названии. Представителей "Газпрома" забрали из руководства всех "дочек".

С чем связано решение?

30 марта офисы российского "Газпрома" в Германии обыскали из-за подозрений в ценовых манипуляциях на голубое топливо. Антимонопольный регулятор ЕС заподозрил компанию в повышении цен и создании энергетического кризиса в регионе.

На следующий день монополист решил отказаться от доли в Gazprom Germania и ее активах:

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  • Wingas/Wiee;
  • Astora;
  • Gazprom Marketing & Trading;
  • Gazprom Energy;
  • Gazprom Global LNG.

Теперь ими владеют ООО "Газпром экспорт бизнес-сервисы" и "Палмери" (0,1%). Немецкая власть не признала такой внезапной передачи важных активов малоизвестной компании из Санкт-Петербурга.

Отмечается, что приобретение не входящим в ЕС инвестором объектов критической инфраструктуры должно одобрить Федеральное министерство экономики. Управление компанией Gazprom Germania временно передано Федеральному агентству по сетям. Организация будет осуществлять доверительное управление до 30 сентября 2022 года.

Следовательно, акционеры не смогут голосовать, а Федеральное агентство сможет назначать и увольнять членов правления и давать распоряжения.

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Раньше мы рассказывали, что немецкое правительство не планирует национализировать компанию, подконтрольную России. Пока ищут покупателя на все активы и даже предлагают ему выгодный кредит в государственном банке.

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