Защититься от "Газпрома": Нидерланды придумали способ запастись газом на зиму

Российский монополист отказывается наполнять свою часть хранилища газом

"Газпром" с лета 2021 года не заполнял хранилище в Нидерландах / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня, TAQA

В Нидерландах есть газовое хранилище, 40% которого владеет российский "Газпром".

Как передает De Volkskrant, оператор из РФ отказывается наполнять свою часть хранилища ресурсом.

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Следовательно, чтобы вовремя подготовиться к новому отопительному сезону, правительство Нидерландов готово пойти на очень дорогой шаг и национализировать российские 40% газохранилища.

Хранилище газа Bergermeer расположен к северу от Амстердама и является важным звеном в сфере энергообеспечения страны. Оно может вместить свыше 4 млрд кубометров природного газа, что составляет 10% годового потребления ресурса в Нидерландах.

Важным газохранилище является и потому, что его используют в коммерческих целях. 60% объекта принадлежит компании Абу-Даби Taqa, из которых 40% принадлежат правительству Нидерландов

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Летом 2021 года Газпром не заполнил свою часть хранилища газом. Если в ближайшие месяцы его не заполнят ресурсом, следующей зимой в стране может возникнуть дефицит газа.

В Нидерландах убеждены, что главная причина незаполнения хранилища со стороны "Газпрома" – это планы России по развертыванию войны в Украине и ожидания реакции со стороны ЕС.

Национализация хранилища

С юридической точки зрения, отобрать долю у российского монополиста очень сложно. Однако в контрактах с "Газпропом" до 2045 года есть пункт "используй или потеряй", на основании которого основной владелец хранилище может предложить остальные 40% другим сторонам.

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Впрочем, заинтересованное лицо может использовать помещение только до тех пор, пока собственник, то есть "Газпром", не решит его вернуть. После этого газ придется изъять или продать в нежелательный момент, что представляет большой риск для бизнеса.

Логичным выходом для правительства было бы сначала выкупить остатки акций Taqa, которая вроде бы сама не прочь выйти из иностранного рынка, а затем использовать российские 40% объема.

Ситуация с "Газпромом"

Из-за экономических санкций Запада экономика России едва держится на плаву. Путин прибег к шантажу с оплатой газа рублями, согласно которому европейские покупатели будут передавать валюту в Газпромбанк, где ее будут конвертировать в рубли.

Экономист Алексей Кущ рассказал "Сегодня", что такой шаг был сугубо пропагандистским, чтобы показать "ответ Западу". Реально вредить покупателям изменения не смогут, но в России могут образоваться несколько курсов рубля:

курс, который будет фиксироваться для покупателей газа;

второй курс – для российских предприятий;

третий курс – для населения.

Для "Газпрома" эту схему можно приравнять к 100% продаж валютной выручки. На нем в каком-то смысле поставили крест – инвестиционный и технологичный, – подчеркнул Кущ.

Советник Офиса Президента Михаил Подоляк заметил, что сейчас перед Европой стоит цивилизационный вопрос – либо отказаться от российского газа и ввести эмбарго на энергоносители, либо стать поддерживающими варваров. Ранее Германия взяла под контроль "дочь" "Газпрома" – Gazprom Germania.