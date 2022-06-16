Инфраструктура работает: как энергетики устраняют последствия обстрелов в Кривом Роге

В Кривом Роге оперативно восстановили свет после атаки РФ / Фото: ДТЭК, Коллаж: Сегодня

Сотрудники компании ДТЭК ремонтируют объекты инфраструктуры в Кривом Роге, подвергшиеся разрушениям в результате вражеских обстрелов.

Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул во время телеэфира.

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Он поблагодарил местных коммунальщиков, водников, газовщиков и работников ДТЭК "Днепрооблэнерго". Они работают фактически под обстрелами или сразу после них, когда все засыпано кассетными боеприпасами, и восстанавливают инфраструктуру.

"Вся инфраструктура работает, если перебивают, то восстанавливается сразу", – отметил Вилкул.

Он подчеркнул, что, несмотря на сложные условия, энергетикам удалось восстановить все поврежденные объекты в городе.

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Напомним, за прошедшую неделю энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова возобновили электроснабжение 440 тысячам семей в Донецкой и Днепропетровской областях.

Развитие зеленой энергетики

На Всемирном экономическом форуме в Давосе 2022 года компания ДТЭК презентовала проект увеличения мощности зеленой энергетики в Украине к 2030 году. Если сейчас есть 9 ГВт, то за восемь лет планируют выйти на показатель 30 ГВт.

Проект "30 до 2030" предполагает, что европейские компании будут приобщаться к развитию возобновляемых источников энергии в Украине. Продвижение инициативы стало одним из приоритетов украинских энергетиков на международном мероприятии.

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"Мы верим, что Украина может стать эталоном для возобновляемых технологий, внедряя новые технологии и бизнес-модели", – отметили в ДТЭК.

Благодаря инвестициям в Украине могут не только построить инфраструктуру, но и заменить российские источники энергии. Ресурс планируют поставлять в страны Европейского Союза и таким образом усилить его энергетическую безопасность.

Ранее мы писали, что энергетики ДТЭК обеспечили 440 тыс. семей на востоке Украины светом после очередных обстрелов, и рассказывали, как объекты критической инфраструктуры с начала войны снабжают электричеством.