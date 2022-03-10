Иранский сценарий – утопия? Сможет ли РФ добывать нефть в полной изоляции

Удастся ли России иранский сценарий - эксперт / Фото: Коллаж: Сегодня

Когда западные партнеры начали вводить санкции, которые разрушают и изолируют российскую экономику от всего мира, в прессе агрессора стали рассуждать об опыте Ирана, который уже 40 лет живет под санкциями.

Сможет ли РФ повторить иранский сценарий и такой ли радужной будет эта жизнь, "Сегодня" разбирались с экспертами.

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По словам экономиста Алексея Куща, сравнивать Иран и Россию трудно, поскольку у них совсем разные масштабы экономики.

"Заменить иранские нефть и газ на мировом рынке довольно просто – объемы там не слишком большие. В тоже время без поставок из РФ сбалансировать энергорынок сложнее, поэтому перекрыть газовый и нефтяной краны Москве будет сложнее", – экономист.

Кущ считает, что в РФ скорее всего национализируют активы иностранных инвесторов, которые покинут страну, и на их оборудовании будут добывать нефть и газ.

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Иран перешел на продажу своих энергоресурсов по "серым" схемам с огромными скидками для посредников или обмену на другие товары.

Однако есть одно кардинальное отличие России от Ирана – почти все энергоресурсы РФ находятся в Сибири.

Это означает, что в Иране можно добывать нефть и газ по технологиям 50-летней давности, а в России – просто невозможно.

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"Для Украины самая большая проблема заключается в том, что санкции Запада будут вводиться не сразу всеми странами, а по мере того, как будут находить замену российским энергоресурсам. Думаю, что этот процесс может растянуться до конца года, после чего они дадут полномасштабный эффект и в РФ начнется глобальный экономический кризис", – говорит эксперт.

Запрет на импорт нефти

8 марта США ввели запрет на импорт любых энергоресурсов из РФ, в том числе – газа, нефти и угля.

По словам президента Байдена, это нанесет удар по главной экономической артерии Кремля. Вслед за США об отказе от российской нефти заявила Великобритания.

Однако эта страна не собирается прекращать импорт немедленно, а планирует отказаться от сырья до конца года.

"Сегодня" также писали, почему Евросоюз не может прямо сейчас слезть с газовой иглы РФ и рассказывали, какой еще нефтегазовый гигант отказался от российской нефти.