Касается всех новостроек: о каких важных изменениях следует знать украинцам

Застройщикам не будут выдавать документацию, если проект не будет соответствовать закону / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

19 июня Верховная Рада приняла за основу законопроект №7398, предусматривающий изменения в процессе планирования и застройки территорий.

В соответствии с опубликованным на сайте ВРУ документом, говорится об обеспечении требований гражданской защиты при строительстве нового жилья.

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Проще говоря, ни одну новостройку не позволят построить, если там не будет предусмотрено бомбоубежище. Укрытие должно защитить людей от:

взрывов;

взрывных волн;

поражения опасными химическими, радиоактивными и другими веществами.

На региональном и местном уровне изменения предусматривают дополнение градостроительной документации разделом по инженерно-техническим мерам гражданской защиты.

"Утверждение указанной градостроительной документации при отсутствии такого раздела запрещается", – сообщили авторы законопроекта в пояснительной записке.

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Срочно снять квартиры с продажи?

В последнее время на рынке продажи недвижимости увеличилось предложение от собственников жилья в Буче, Ирпене и других освобожденных от российских захватчиков территорий. Цена на такое жилье часто не соответствует себестоимости.

Президент Ассоциации специалистов по недвижимости (АСНУ) Юрий Пита объяснил, что украинцам лучше не спешить с продажей квартир и подождать, когда рынок оживет. Сейчас разрушенные города активно восстанавливают, этот процесс будет длительным во времени, но есть шанс, что позже имущество удастся продать по более высокой цене.

При формировании цены на объект недвижимости учтут не только состояние самой квартиры, но и наличие инфраструктуры вокруг, уровень комфорта и безопасности для проживания в районе или городе.

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В то же время, ситуацией могут воспользоваться спекулянты, стремящиеся скупить жилье за бесценок, а в лучшее время продать его дороже. Это еще один аргумент, почему с продажей, по возможности, следует притормозить.

"Сегодня" ранее пообщались также с соучредителем INSPI Development Владимиром Семенцовым, который рассказал о трендах на рынке недвижимости, и писали о том, какие предложения есть у власти для украинцев, потерявших жилье из-за войны.