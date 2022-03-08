Китай хочет захватить рынок экспорта цветных металлов – при чем тут война с РФ

Что происходит с рынком цветных металлов / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Некоторые китайские производители и трейдеры ищут дополнительные возможности для экспорта цветных металлов после того, как цены на морские перевозки рванули вверх из-за войны в Украине.

Об этом пишет агентство Platts.

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Отмечается, что цены на цветные металлы внутри Китая (алюминий, глинозем, медь и никель) не успевают за ростом цен на морские перевозки, что делает крайне прибыльным экспорт китайской продукции.

Все дело том, что нынешняя война РФ против Украины вызвала большие опасения за снижение поставок цветных металлов во всем мире, что, в свою очередь, взвинтило цены на морские перевозки.

Из Китая может сильно увеличиться экспорт таких металлов, как алюминий, никель и медь.

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Цены на руду

Мировые цены на железную руду резко выросли и достигли шестимесячного максимума.

На Даляньской товарной бирже эталонные фьючерсы на железную руду выросли на 7,1% – до 870 юаней ($137,69) за тонну. Это самая высокая цена с 31 августа 2021 года.

"Сегодня" также писали, что в мире рекордно подорожал никель, и рассказывали, какая страна отказывается от российских энергоносителей.