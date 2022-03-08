Никель рекордно дорожает на мировой бирже: почему так происходит

Только на этой неделе его цена подскочила на 72 000 тысячи долларов, хотя за последние пять лет металл прибавил в цене всего 11 000 долл

Мировые цены на никель резко подорожали / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Цены на никель перешагнули отметку в $100 000 за тонну из-за опасений о срыве поставок из России.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

Реклама

Так, цены на никель на Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange) выросла более чем в два раза до рекордного уровня выше 100 тысяч долларов за тонну.

Чуть позже рост цен на никель был отыгран. Уже по состоянию на 11:10 (московское время) металл дорожал на 70,88%, цена 1 тонны составляла 82 150 долл, свидетельствуют данные LME.

"Это становится безумием и не отражает каких-либо фундаментальных показателей отрасли", — сказал журналистам глава отдела торговли Yonggang Resources Цзян Ханг.

Реклама

По его словам, "торговая система LME вышла из-под контроля и требует вмешательства".

Отметим, что Россия является третьим по величине производителем никеля. Резкое подорожание может спровоцировать рост цен на производстве и усилить инфляционное давление на потребителей.

Аналитик консалтинговой компании Mine Life Pty в Сиднее Гэвин Вендт добавляет, что никель начал дорожать из-за ограниченных поставок еще до войны между Россией и Украиной, когда в мире появились опасения по поводу масштабной нехватки металла.

Реклама

"Что мы действительно знаем, так это то, что рынки склонны к чрезмерной реакции и иногда она зашкаливает", – говорит Гэвин Вендт.

В данном случае, учитывая неопределенность, трудно говорить о том, что металл переоценен, подчеркнул он.

Золото рекордно дешевело в 2021 году

Мировые цены на золото в 2021 году снизились примерно на 4%, до 1806 долл за унцию. Так, например, только за один день 19 января, стоимость унции подорожала за день на 27 долл, до 1840 долл, а в начале торгов 20 января цены на золото поднимались до 1844,15 долл. за унцию. В общем, это максимум со середины ноября.

На эти колебания влияют решения ведущих банков мира. Например, в США сейчас анонсировали три повышения учетной ставки. Европейский банк пока от таких шагов воздерживается.