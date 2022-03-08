Нікель рекордно дорожчає на світовій біржі: чому так відбувається

Тільки цього тижня його ціна підскочила на 72 000 тисяч доларів, хоча за останні п'ять років метал додав у ціні всього 11 000 дол.

Світові ціни на нікель різко подорожчали / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ціни на нікель переступили позначку $100 000 за тонну через побоювання про зрив поставок з Росії.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

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Так, ціни на нікель на Лондонській біржі металів (London Metal Exchange) виросли більш ніж удвічі до рекордного рівня вище 100 тисяч доларів за тонну.

Трохи згодом зростання цін на нікель було відіграно. Вже станом на 11:10 (московський час) метал дорожчав на 70,88%, ціна 1 тонни становила 82 150 дол, свідчать дані LME .

"Це стає безумством і не відображає будь-яких фундаментальних показників галузі", – сказав журналістам голова відділу торгівлі Yonggang Resources Цзян Ханг.

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За його словами, "торгова система LME вийшла з-під контролю і вимагає втручання".

Зазначимо, що Росія є третім за величиною виробником нікелю. Різке подорожчання може спровокувати зростання цін на виробництво та посилити інфляційний тиск на споживачів.

Аналітик консалтингової компанії Mine Life Pty у Сіднеї Гевін Вендт додає, що нікель почав дорожчати через обмежені постачання ще до війни між Росією та Україною, коли у світі з'явилися побоювання з приводу масштабної нестачі металу.

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"Що ми дійсно знаємо, то це те, що ринки схильні до надмірної реакції і іноді вона зашкалює" , – каже Гевін Вендт.

В даному випадку з огляду на невизначеність важко говорити про те, що метал переоцінений, підкреслив він.

Золото рекордно дешевшало у 2021 році

Світові ціни на золото у 2021 році знизилися приблизно на 4%, до 1806 дол за унцію. Так, наприклад, лише за один день 19 січня, вартість унції подорожчала за день на 27 дол. до 1840 дол, а на початку торгів 20 січня ціни на золото піднімалися до 1844,15 дол за унцію. Загалом, це максимум із середини листопада.

На ці коливання впливають рішення провідних банків світу. Наприклад, у США зараз анонсували три підвищення облікової ставки. Європейський банк поки що від таких кроків утримується.