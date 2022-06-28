"Коллеги вынесли меня на своих руках": рассказ тяжелораненого энергетика

26 апреля станцию, на которой работал Владимир, накрыло артиллерийским обстрелом / Фото: Коллаж: Сегодня

Эта история не просто страшная, она страшная еще и своей обычностью. За четыре месяца войны в такой же ситуации, как и герой истории, оказались многие украинцы. Он потерял все, что имел, и чуть не погиб сам. Его коллеги-энергетики, продолжают непрерывно работать, несмотря на то, что с каждым днем это все более рискованно.

Место действия: небольшой город на востоке Украины. Название города (которое мы не указываем из соображений безопасности) часто встречается в новостных сводках. Его начали обстреливать еще в апреле, а в последние дни июня – едва ли не ежедневные прилеты.

Реклама

Здесь ТЭС компании ДТЭК – градообразующее предприятие. Владимир (34 года) работает на нем 12 лет. Он машинист: его задача – разгрузить топливо, которое поступает на станцию. То есть – уголь. Делается это не вручную – у Владимира есть пульт управления, с его помощью выгружаются вагоны и отправляются за следующими порциями угля. И так непрерывно. С началом войны ни Владимир, ни его коллеги, не оставили работу. Даже когда ТЭС начали активно обстреливать российские захватчики.

26 апреля станцию накрыло артиллерийским обстрелом. Российские военные обстреливали "ураганами" ТЭС и цех топливоподачи, где работает Владимир. Ровно в 23:20 снаряд прилетел через окно прямо к его ногам.

"Коллеги успели спрятаться за какими-то толстыми стенами. А я ничего не успел. И снаряд разорвался возле меня. Помню рыже-зеленую вспышку и больше ничего. Я очнулся около 5 утра, когда меня уже зашивали в больнице", – рассказывает Владимир.

Еще позже он узнал, чего стоило его спасение. Коллеги не смогли вызвать скорую – она не ехала под обстрелами. Поэтому на своих руках вынесли его со станции, погрузили на машину одного из них и повезли в местную больницу. Судьбу мужчины решали секунды. Осколки пробили череп, прошли через глаз и ухо.

Реклама

"Заведующий нейрохирургией сказал: "Владимир Викторович, шанс выжить у вас был 1 из 100". Металлические осколки застряли в черепе, их удаляли ультразвуком. Врачи смеялись, говорили, что я родился в бронежилете", – говорит Владимир.

Правый глаз не было шансов спасти – его выбило сразу при взрыве. Сейчас вместо глаза – протез. Барабанную перепонку зашили, но слышит Владими все еще не очень – процентов на 30. Сломались и кости челюсти, что очень мешает есть.

Больше месяца Владимир лежал в больнице. А когда выписался, оказалось – возвращаться ему некуда.

Владимир родился в селе под Херсоном. Там до последнего времени жили его родители. Но уже 15 марта их дом разбило, в нем не осталось ни окон, не дверей. Родители остались живы – и это, пожалуй, еще одно чудо, которых так мало в военное время. Опасно было выходить даже на улицу, поэтому родители трое суток провели в подвале. Пока за ними не приехал сын.

Реклама

"Я ехал по минным полям. Мне наши парни на блокпостах говорили – ты что, больной? А у меня же сердце болит за самых близких людей. У меня мать, наверное, сутки не разговаривала, все время плакала".

Отца и мать Владимир сразу же забрал к себе домой – в своем городе они с женой уже купили собственную квартиру. Саму жену и восьмилетнюю дочку удалось отправить в Волынскую область. Но были там недолго – до известия про ранения Владимира. Тогда они сразу же вернулись в родной город к нему.

Несмотря на тяжелое ранение, когда обстрелы города участились, Владимир собрал родителей, жену и дочь – и увез их в районный центр, где проходил лечение. Оказалось – вовремя. Вскоре он узнал, что снаряды попали и в его квартиру.

Семья Владимира, коллаж: "Сегодня"

"Это просто ад. Мне звонят, говорят – новости смотрел? Честно говоря, страшно туда ехать. Обстрелы постоянные. Но там у меня сестра с детками. Просит вывезти ее, хотя бы куда-то. Хотя ехать ей вообще некуда…".

Владимир со своей большой семьей живут сейчас дома у дальних родственников. В городе, где пока тихо. Жена была воспитательницей в детском саду. Он тоже попал под обстрел. Как теперь быть, где жить дальше и куда дочка пойдет в школу в сентябре – все это неизвестно.

"Сейчас главное – выжить. Детская психика, особенно у тех, кто в прифронтовых зонах, просто разрушена. Не знаю, как мы все будем выводить его из этого стресса".

Сейчас Владимир еще на больничном, он проходил реабилитацию, и скоро получит группу инвалидности. Еще и это мешает ему выйти на привычную работу. С потерей глаза и частичной потерей слуха он больше не сможет работать машинистом. Однако на ТЭС пообещали, что найдут ему другое применение. Поэтому когда он поправит здоровье – хочет вернуться к коллегам, которые спасли ему жизнь.

"Люди очень боятся, но выходят на работу. Потому что у каждого свой фронт. Никто не отказался выполнять свои обязанности. Работают, верят в лучшее".

От Владимира и других энергетиков зависит ни мало ни много – электроснабжение существенной части страны и стабильные свет и тепло во всей в Украине.

Также мы писали о том, как в течение недели с 20 по 26 июня энергетики ДТЭК вернули свет 57 тысячам семей в зонах боевых действий.