Компании продолжают отказываться от российской нефти – что происходит с ценами

Что происходит на бирже 15 марта / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Норвежская компания Equinor заявила о прекращении торговли российской нефтью и нефтепродуктами. Ранее Equinor хотели ограничится только выходом из проектов страны-агрессора.

Об этом пишет агентство "Интерфакс-Украина".

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Отмечается, что компания все же имеет подписанные ранее договоренности с РФ по поставкам нефти из РФ и они будут выполнены, а вот новые сделки с Кремлем заключать не будут.

Цены на нефть

В тоже время цены на черное золото продолжают стремительно падать, после периода рекордного роста.

Стоимость нефти марки Brent составила 101,93 доллар, по данным биржи ICE, а фьючерсы WTI опустились ниже 100 долларов. На такое снижение повлияла надежда трейдеров на новые переговоры между РФ и Украиной, которые могут привести к заключению перемирия.

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"Ожидания позитивных подвижек в российско-украинских переговорах подстегнули надежды на улучшение ситуации на глобальном рынке", – заявил аналитик Fujitomi Securities Co Ltd. Тоситака Тазава.

Также оптимизма рынку добавили сообщения о том, что США рассматривают Венесуэлу в качестве нового поставщика нефти.

Российская нефть становится токсичной

Российская нефть становится токсичной после развязания Путиным кровопролитной войны в Украины.

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Прежние покупатели массово отказываются от нее и разница в цене между нефтью марки Brent и марки Urals приближается к 20 долларам.

Другие компании боятся также оказаться под санкциями из-за сделок с агрессором и предпочитают обходить стороной кровавые ресурсы.

"Сегодня" также писали, получится ли России повторить иранский сценарий и рассказывали, какая страна решила не заключать новых газовых контрактов с агрессором.