Кровавая нефть Путина: почему весь мир ополчился против российского черного золота

Почему никто не покупает российскую нефть - ответ экспертов / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

На мировом рынке наблюдается интересный феномен – российская нефть становится токсичной, и не смотря на рост цен, ее не хотят покупать.

Об этом рассказали эксперты "Сегодня" в эксклюзивном комментарии.

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Разница в цене между нефтью марки Brent и марки Urals приближается к 20 долларам, и покупатели боятся приобретать ее из-за того, что сделки с РФ стали считаться токсичными.

"Санкции против российской нефти не вступили в силу, но даже сейчас с российскими нефтью и нефтепродуктами никто не хочет иметь дела из-за риска попасть под другие санкции – в финансовом, банковском и логистических секторах. Не говоря уже об имиджевых потерях – никто не хочет ассоциироваться с "кровавыми" углеводородами, – говорит эксперт энергорынка Сергей Куюн.

Он отмечает, что для того, чтобы не попасть под санкции, российских корней не должно иметь не только топливо, но и продавец и даже банк.

Обратная сторона отказа от нефти агрессора - это беспрецедентный рост цен на нее. Аналитики считают, что после введения энергетического эмбарго цены на черное золото могут подняться до 200 долларов за баррель.

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"Реакцию Путина сейчас просчитать довольно сложно, так как его действия в Украине сами по себе оценивались как крайне маловероятные. Если он будет настроен решительно и не будет особо думать о российской экономике, то вполне может повториться энергетический кризис 1970-х годов", – считает эксперт Сергей Родлер.

Цены на нефть

7 марта цены на нефть подскочили до уровня 2008 года и достигли 139 долларов за баррель.

Такое подорожание произошло на фоне новостей о том, что США рассматривают возможность полностью отказаться от российской нефти.

О возможности введения энергетического эмбарго заявил Госсекретарь Энтони Блинкен в интервью каналу NBC.

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"Сегодня" также писали, какая страна готова полностью отказаться от российского газа, и рассказывали, что происходит с ценами на голубое топливо.