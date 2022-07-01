Логистика убивает надежды на экспорт: как вернуть работу ГОК в Украине

Нужно садиться за стол переговоров и отработать регуляторную поддержу отрасли / Фото: Коллаж: Сегодня, gmk.center

Из-за логистических проблем, падения спроса на металлургическую продукцию, а также роста себестоимости продукции, украинские горнообогатительные комбинаты остались без заказчиков и вынуждены останавливать производство.

По словам генерального директора Северного ГОК группы Метинвест Андрея Скачкова, единственный выход – садиться за стол переговоров с властью, чтобы разработать механизм поддержки бизнеса в это время.

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"Горнодобывающая отрасль, как и металлургическая, оказалась в сложной ситуации. Из-за экономических и логистических проблем компания Метинвест приняла непростое решение – о приостановке работы комбинатов. Два из четырёх комбинатов – Южный и Ингулецкий, приостановлены с сегодняшнего дня, 1 июля. Что касается нашего комбината, то мы уже с середины прошлого месяца прекратили добычу и занимались только плановыми работами по ремонтам и обслуживанию. До середины июля месяца, к сожалению, ситуация будет оставаться такой. и только с 15 числа мы начнем работать – но лишь на 12% от довоенной мощности производства", – пояснил он.

По словам Скачкова, экономическая стабильность предприятий держалась на трех китах, а именно – логистике, рынках сбыта и расходах на добычу. Из-за войны и роста цен в энергетическом секторе, об этой стабильности не может быть и речи.

"Во-первых, мы отгружали продукцию на наши предприятия внутри группы Метинвест, но наши мариупольские предприятия, ММКИ и Азовсталь, временно не работают, а оставшиеся комбинаты сократили объемы производства. В это же время внутренние потребности Украины в металлопрокате снизились на две трети. Что касается европейских меткомбинатов, то они также находятся в состоянии стагнации, и потребляют меньше нашего сырья", – подчеркнул гендиректор.

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Касательно рынков восточной Азии тоже возникли проблемы, при чем сразу две – логистическая и экономическая. Из-за блокировки портов цепочка поставок стала очень длинной.

Скачков подчеркнул, что компания очень хочет сохранить коллектив профессионалов, поэтому максимально заботится о сотрудниках, но чтобы восстановить нормальную работу отрасли, нужны комплексные решения на государственном уровне.

"Техническая возможность для нашего экспорта сохраняемся. Наша главная задача – сесть за стол переговоров и отработать регуляторную поддержку украинского бизнеса со стороны власти. ", – резюмировал эксперт.

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По мнению Скачкова, это позволит реинкарнировать экспорт и выйти на довоенные объёмы производства, а также даст возможность наполнить бюджет валютной выручкой и налогами.

"Сегодня" ранее писали, что группа "Метинвест" заявила о приостановке производства и рассказывали, как это объяснили на "Каменстали".