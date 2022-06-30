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Это беспрецедентная ситуация для нашей экономики – эксперт о закрытии ГОКов в Украине

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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30 июня, 15:00
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Рассказываем, почему горно-обогатительные комбинаты в Украине приостанавливают работу
Из-за серьезных проблем горно-обогатительные комбинаты вынуждены останавливать работу
Из-за серьезных проблем горно-обогатительные комбинаты вынуждены останавливать работу / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Из-за узких железнодорожных переходов на западном направлении украинская продукция месяцами скапливается на границе и не может попасть к заказчикам. А рост стоимости на энергоресурсы и падение цен на мировом рынке сделало поставки металлургического сырья убыточными, что, в свою очередь, и привело к закрытию ГОКов в Украине.

Об этом рассказал главный аналитик ГМК Центра Андрей Тарасенко.

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"Такая ситуация не имела прецедентов! Средняя загрузка мощностей останавливаемых ГОКов в июне была и так низкой – 30%. При этом резкий разворот цен на рынке в середине июня сделал поставки убыточными. Далее снижать загрузку уже возможности не было", – поясняет эксперт.

По его словам, сегодня цена на ЖРС в Китае сохраняется на уровне 115-120 долларов за тонну, и несколько лет назад такая стоимость позволяла предприятиям успешно работать. Но из-за высокой инфляции в 2021 году себестоимость ЖРС выросла на 30%.

"В этом же году рост цен на энергоносители привел к дополнительному росту себестоимости еще на 30%. К этому добавляются сложности с логистикой в военное время и связанные с этим расходы: на пограничных переходах составы простаивают месяцами. Усугубила ситуацию непродуманная регуляторная политика, когда ставки ренты на добычу железной руды повышались два раза за два года. В итоге целая успешно работавшая отрасль стала убыточной", – резюмировал Тарасенко.

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Как известно, группа "Метинвест" объявила о приостановке добычи на Южном, Ингулецком и Северном горно-обогатительных комбинатах: первые два приостановят с 1 июля, а СевГОК – с середины июля. Также с 1 июля мощности "Каметстали" сократят до одной домны. Из горно-обогатительных комбинатов продолжит работать только ЦГОК, но с уменьшением мощности.

Схожие проблемы испытывают и другие металлургические предприятия Украины. Причины остановки – невозможность вовремя доставить продукцию заказчикам, связанная с логистическими трудностями: узкие пограничные переходы на железной дороге не способны обеспечить достаточный объем перегрузки.

Так, сейчас через эти переходы пропускают не более 1,9 тыс. вагонов в сутки. В то время как для нормального функционирования украинских экспортных отраслей эта цифра должна быть минимум вдвое выше.

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"Сегодня" раньше рассказывали, какой была реакция бизнеса на повышение УЗ тарифов на перевозку грузов. Также мы писали о нововведениях на таможне до конца июня для желающих воспользоваться нулевым растаможиванием.

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