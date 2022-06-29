Угроза для экспортных отраслей? Бизнес возмущен внезапным повышением тарифов на железной дороге

Очередное повышение тарифов !Укрзализныцей! вызвало волну протестов среди предпринимателей

Украинский бизнес выступил против внезапного повышения тарифов на УЗ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки сразу на 70% создает серьезную угрозу существованию экспортных отраслей Украины, которые могут не выдержать такой нагрузки, и для экономики в целом.

Об этом заявил президент ИСС-Украина (Украинский национальный комитет Международной торговой палаты) Владимир Щелкунов.

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Он добавил, что такие решения должны приниматься совместно с бизнесом, а не единолично, как это делается сейчас. К тому же в течение 2021 года уже произошло несколько повышений тарифов на перевозку УЗ.

"Мы старались всегда с пониманием относиться и к перевозчикам, и к бизнесу, пытаясь найти консенсус. Сейчас также следует пойти на поиск этого консенсуса", – подчеркнул Щелкунов.

В пояснительной записке к инициативе говорится, что средств, получаемых сейчас УЗ, не хватает для покрытия текущих расходов. Но к решению проблемы следует подойти комплексно и бизнес предлагает обсуждать вопросы, без принятия решений в одностороннем порядке.

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Удержать экономику на плаву

Щелкунов заверил, что бизнес осознает ситуацию в "Укрзализныце", на которую, как на главную инфраструктурную составляющую государства, упала огромная нагрузка. Однако в такой ситуации находится не только УЗ – все украинские предприятия пытаются удержаться на плаву, выплачивают зарплаты и платят налоги в бюджет.

"Членами ИСС-Ukraine являются и аграрии, и металлурги, и представители рудной отрасли, и химики. Они также оказались в чрезвычайно затруднительной ситуации", – подчеркнул он.

Ситуация сложная для бизнеса, поскольку из-за российской агрессии закрыты украинские порты, а главной логистической артерией стала железная дорога. Отрасли пытаются удержаться на плаву, платят налоги, зарплату работникам, поэтому повышение тарифов на перевозку будет для них очень болезненным.

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Президент ИСС-Ukraine убежден, что Украина может победить только с сильной экономикой и значимой позицией на международных рынках. Однако если экспортные отрасли страны будут вынуждены сократить, а то и закрыть производство – экономика потеряет все.

"Экономика должна обеспечить жизнеспособность государства. Очень бы не хотелось, чтобы повышение тарифов на железнодорожные перевозки создало угрозу убийства экспортных направлений, ведь они очень уязвимы к увеличению себестоимости продукции", – объяснил он.

Владимир Щелкунов добавил, что мировое сообщество, поддерживая Украину, вытесняет с рынков Россию. Но если украинская продукция будет неконкурентоспособна, в частности из-за дорогой логистики, то эти ниши займут другие страны – Китай, Индия, Турция. Следовательно, производство упадет, так же, как и налоги, заводы остановятся, а люди потеряют работу.

Повышение тарифов

На днях в Министерстве инфраструктуры поддержали инициативу "Укрзализныци" и подписали приказ о повышении коэффициентов перевозки грузов. Соответственно, тарифы выросли сразу на 70% для всех 20 видов грузов.

Плановую индексацию тарифов проведут уже с 1 июля. Железнодорожники объяснили это тем, что из-за войны компании понесла колоссальные убытки, а перевозка грузов существенно упала. Таким образом, до конца 2022 года смогут дополнительно привлечь более 11 млрд грн.

В то же время Украинская зерновая ассоциация призвала власти не повышать эти тарифы, чтобы не потерять экспортные отрасли, для которых рост расходов будет иметь катастрофические последствия. Мол, компенсация потерь "Укрзализныци" не может быть возложена только на бизнес.

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