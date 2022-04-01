Мир готовится к энергетическому кризису: 10 способов снизить потребления топлива

Украине в ближайшее время придется экономить топливо / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Российские военные продолжают обстрелы украинских нефтехранилищ. Ракеты уничтожают запасы топлива и уже в апреле страна столкнется с дефицитом.

"Сегодня" вместе с экспертами разбирались, как уменьшить потребление горючего и как наладить новые поставки топлива в страну.

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Советы по экономии

Сейчас мировая экономика готовится к тому, что к России могут применить новый пакет санкций, который будет включать в себя и эмбарго на продажу энергоносителей. Такой шаг существенно отразится на балансе спроса и предложения. Ведь Россия – это один из крупнейших мировых поставщиков нефти.

Чтобы хоть частично снизить спрос на нефть, Международное энергетическое агентство (МЭА) представило свои рекомендации, которые смогут снизить потребление нефти на планете. Если все страны будут придерживаться этих правил, то за очень короткое время можно уменьшить спрос на 2,7 млн баррелей в сутки.

Для сравнения, в среднем за сутки Россия экспортирует чуть больше 4,5 миллионов баррелей. То есть, если одновременно в мире снизить потребление и повысить добычу, то влияние российского фактора на нефтяной рынок можно избежать.

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Мы приводим рекомендации МЭА по той причине, что и Украине в ближайшее время придется экономить топливо. А значит, ряд советов и нам стоит взять на вооружение.

Снижение ограничения скорости на автомагистралях не менее чем на 10 км/ч. Результат: экономия около 290 тыс. баррелей в день для легковых автомобилей и дополнительно 140 тыс.б/д для грузовиков. Всего 430 тыс. баррелей в день. По возможности работайте из дома до трех дней в неделю. Результат: один день в неделю экономит около 170 тыс. б/д; три дня экономит около 500 тыс. б/д. Воскресенье без автомобилей в городах. Результат: каждое воскресенье экономит около 380 тыс. б/д; одно воскресенье в месяц экономит 95 тыс. б/д. Стимулировать переход на общественный транспорт, поощрять ходьбу и езду на велосипеде. Результат: экономия около 330 тыс. б/д. Альтернативный подъезд частных автомобилей к дорогам в крупных городах. Результат: экономия около 210 тыс. б/д. Расширить совместное использование автомобилей и внедрить методы сокращения расхода топлива. Результат: экономия около 470 тыс. б/д. Содействие эффективному вождению грузовых автомобилей и доставке товаров. Результат: экономия около 320 тыс. б/д. Использование высокоскоростных и ночных поездов вместо самолетов, где это возможно. Результат: экономия около 40 тыс. б/д. Избегайте деловых авиаперелетов, если существуют альтернативные варианты. Результат: экономия около 260 тыс. б/д. Активизировать внедрение электрических и более эффективных транспортных средств. Результат: экономия около 100 тыс. б/д.

Как наладить поставки

Параллельно с этим Украине нужно увеличивать поставки топлива из ЕС. Эксперты говорят, что для этого нужно мобилизовать все возможные бензовозы, водителей и упростить все процедуры по импорту.

"Нужно освободить водителей бензовозов от мобилизации в Территориальную оборону и ВСУ. Они сейчас нужны стране по профессиональному признаку. У всех, у кого есть АДР – международное разрешение на перевозку опасных грузов – их надо освободить от мобилизации", – говорит руководитель сети АЗС "Prime group" Дмитрий Леушкин.

По его словам, Миграционная служба для водителей такой техники должна открыть специальную горячую линию и по предоставлению корочки АДР обеспечить выдачу биометрического загранпаспорта в кратчайшие сроки.

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"Таможня, обязана, просто критично важно, обеспечить выдачу таможенных свидетельств предприятиям без привязки к региону регистрации. Мы уже столкнулись с тем, что мы, как харьковская компания, должны получать таможенные свидетельства в Харькове", – продолжает Дмитрий Леушкин.

Эксперт говорит, что мининфраструктуры, должны помочь с тахографами и выдачами чипов для них. Также ведомство должно поучаствовать в получении сертификатов техники от производителя.

"Бензовозы должны иметь приоритет на таможне и как скоропортящийся продукт должны пропускаться вне очереди", – говорит эксперт.

Ранее мы писали, в каких сферах ожидают рабочий бум после войны. К чему готовиться украинцам в апреле, читайте здесь.