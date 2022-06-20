"Нафтогаз" движется к монополии – что на этот раз получила компания

"Нафтогаз" получит очередное имущество от Кабмина / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

"Нафтогаз" получил в свое распоряжение шесть ТЕЦ от Кабмина, вдобавок к переданным ранее облгазам и заправкам.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль и добавил, что решение было принято для обеспечения стабильной работы ГТС.

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Также правительство объявило, что на время военного положения и в течение 6 месяцев после его завершения НАК будет поставлять газ операторам газораспределительных систем по фиксированной цене.

По словам экономиста и финансового аналитика Алексея Куща, стратегия "Нафтогаза" ему не понятна и компания движется к монополии.

НАК уже получил огромное количество облгазов в 15 областях, принадлежавших ранее компании "Твой Газсбыт", является поставщиком последней надежды, а вдобавок получил и автозаправочные станции Glusco (170 шт). Кроме этого, компания влияет на добычу газа, а вот тепловики (ТКЭ), получают от нее газ по цене 29 грн/куб.

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"Нафтогаз" идет по пути искусственно регулируемых цен, возможно это просто инструмент банкротства теплокоммунэнерго по всей стране, чтобы стать полным монополистом. Я, конечно, против", – говорит Кущ.

Монополия должна быть естественная, считает экономист, а в данном случае будет смешение природной монополии с неестественной монополией "Нафтогаза.

Особенности отопительного сезона

"Нынешний отопительный сезон будет отличаться тем, что нам должно хватить своего газа. Потому что часть промышленных активов уничтожена и не будет восстановлена к тому моменту, много людей выехало за границу", – рассказывает эксперт.

Кущ считает, что цена в таких условиях, даже во время войны, не должна быть выше 6-8 грн/куб, но это требует смены всей модели рынка.

"Сегодня" ранее писали, почему клиентам "Нафтогаза" задерживают платежки и рассказывали, о чем НАК договорился с канадской компанией.