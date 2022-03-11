Ни копейки агрессорам: Украина будет покупать топливо для атомных станций у американцев

Украина будет покупать топливо для атомных станций у американцев / Фото: Getty Images, Reuters, Коллаж: Сегодня, Facebook / Энергоатом

Украинская атомная энергогенерирующая компания отказалась покупать топливо российского производства. Зато договорились о поставках топлива на АЭС с японо-американской компанией Westinghouse.

Такое решение было принято еще в начале войны с Россией, рассказал глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Реклама

Глава украинской компании убежден, что энергоблоки вполне могут обойтись и без закупок топлива из России. Речь идет о 13 партиях для блоков ВВЭР-1000 и 2 партий для блоков ВВЭР-440 в год.

В предыдущих соглашениях с Westinghouse договаривались о возможном наращивании производства, если у украинской стороны возникнет необходимость. Сейчас компания готова к таким действиям и разворачивает производство.

В запасе у американцев есть два года – именно на столько времени хватит запасов топлива для украинских станций. Частично ядерное топливо планируют производить и на территории Украины. Россия, из-за отказа покупать у нее топливо, потеряет около 6-8 миллиардов гривен в год.

Реклама

Ситуация на атомных станциях

С начала войны в Украине оккупантам удалось захватить контроль над двумя атомными станциями. Сначала захватили Чернобыльскую АЭС, которую впоследствии обесточили, и устроили пожар на Запорожской АЭС, также взятой под контроль.

По информации украинской разведки, Владимир Путин готовит теракт на Чернобыльской атомной электростанции. Речь идет о создании техногенной катастрофы, ответственность за которую попытаются перевести на Украину.

Раньше мы рассказывали, что российские оккупанты заминировали побережье Каховского водохранилища, которое граничит с Запорожской АЭС. В то же время Международное агентство по атомной энергии потеряло связь с системами мониторинга на захваченной ЧАЭС.