Никаких лекарств из Беларуси: какие препараты Минздрав запретил продавать в Украине

Минздрав Украины запретил лекарства из Беларуси / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня
Украинцам больше не будут продавать медицинские препараты, изготовленные на территории Беларуси, или производители которых зарегистрированы в соседнем государстве.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
Согласно приказу Министерства №503 от 19 марта, в Украине больше не будут распространяться и не будут применяться 39 лекарственных средств. Речь идет о:
- "Арпефлю" (Umifenovir);
- "Ацецекс" (Acetylcysteine);
- "Ацикловир-Белмед" (Aciclovir);
- "Декспантен" (Dexpanthenol);
- "Золедроновая кислота" (Zoledronic acid);
- "Максибрен" (Phenibut);
- "Метотрексат" (Methotrexate);
- "Митра" (Meldonium);
- "Моксонидин ФТ" (Moxonidine);
- "Мукосат NEO" (Chondroitin sulfate);
- "Назофен Бэби" (Phenylephrine);
- "Нейротропин-Мексибел" (Mexidol*);
- "Ноксивин" (Oxymetazoline);
- "Оксалиплатин" (Oxaliplatin);
- "Омепразол" (Omeprazole);
- "Паклитаксел" (Paclitaxel);
- "Рыбоксин" (Inosine);
- "Розувастатин ФТ" (Rosuvastatin);
- "Слипнорм" (Doxylamine);
- "Спирамицин-ФТ" (Spiramycin);
- "Тербинафин-ФТ" (Terbinafine);
- "Флударабин-Белмед" (Fludarabine);
- "Фотолон" (Mono);
- "Терегин" (Mono);
- "Алфлусат" (Chondroitin sulfate);
- "Т-Холин" (Choline alfoscerate).
Упомянутые лекарства, которые ввезли в Украину до подписания приказа Минздрава, еще можно продавать и использовать до истечения срока годности. В то же время украинцам отметили, что белорусская продукция неоригинальна – это генерики, которые производят также и фармацевтические компании Украины, поэтому аналоги лекарств есть.
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