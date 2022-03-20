Жодних ліків з Білорусі: які препарати МОЗ заборонило продавати в Україні

МОЗ України заборонило ліки з Білорусі / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Українцям більше не продаватимуть медичні препарати, які виготовили на території Білорусі або виробники яких зареєстровані в сусідній державі.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

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Відповідно до наказу Міністерства №503 від 19 березня, в Україні більше не розповсюджуватимуть і не застосовуватимуть 39 лікарських засобів. Мовиться про:

"Арпефлю" (Umifenovir);

"Ацецекс" (Acetylcysteine);

"Ацикловір-Бєлмед" (Aciclovir);

"Декспантен" (Dexpanthenol);

"Золедронова кислота" (Zoledronic acid);

"Максібрен" (Phenibut);

"Метотрексат" (Methotrexate);

"Мітра" (Meldonium);

"Моксонідин ФТ" (Moxonidine);

"Мукосат NEO" (Chondroitin sulfate);

"Назофен Бебі" (Phenylephrine);

"Нейротропин-Мексибєл" (Mexidol*);

"Ноксивін" (Oxymetazoline);

"Оксаліплатин" (Oxaliplatin);

"Омепразол" (Omeprazole);

"Паклітаксел" (Paclitaxel);

"Рибоксин" (Inosine);

"Розувастатин ФТ" (Rosuvastatin);

"Сліпнорм" (Doxylamine);

"Спіраміцин-ФТ" (Spiramycin);

"Тербінафін-ФТ" (Terbinafine);

"Флударабін-Бєлмед" (Fludarabine);

"Фотолон" (Mono);

"Церегін" (Mono);

"Алфлусат" (Chondroitin sulfate);

"Т-Холін" (Choline alfoscerate).

Згадані ліки, які ввезли в Україну до підписання наказу МОЗ, ще можна продавати й використовувати до закінчення терміну придатності. Водночас українцям наголосили, що білоруська продукція є неоригінальною – це генерики, які виробляють також і фармацевтичні компанії України, тож аналоги ліків є.

Санкції проти РФ та Білорусі

Через підтримку Росії у війні проти України, Білорусь теж обклали санкціями Заходу. Нещодавно ЄС заборонив вивозити до цих країн євро, а Литва потролила їх, дозволивши вивезення смішної суми готівкою.

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Із Білорусі та РФ масово виходить міжнародний бізнес. Обмеження для них є і в сфері культури та спорту, зокрема на чемпіонаті світу з хокею.

Раніше ми розповідали, які компанії з російським чи білоруським корінням продовжують працювати в Україні. Також ми писали, яку допомогу українському бізнесу пропонує держава.