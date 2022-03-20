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Жодних ліків з Білорусі: які препарати МОЗ заборонило продавати в Україні

Євгенія Пласконь
20 березня, 14:55
МОЗ заборонило продавати в Україні ліки, створені в Білорусі

МОЗ України заборонило ліки з Білорусі / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Українцям більше не продаватимуть медичні препарати, які виготовили на території Білорусі або виробники яких зареєстровані в сусідній державі.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

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Відповідно до наказу Міністерства №503 від 19 березня, в Україні більше не розповсюджуватимуть і не застосовуватимуть 39 лікарських засобів. Мовиться про:

  • "Арпефлю" (Umifenovir);
  • "Ацецекс" (Acetylcysteine);
  • "Ацикловір-Бєлмед" (Aciclovir);
  • "Декспантен" (Dexpanthenol);
  • "Золедронова кислота" (Zoledronic acid);
  • "Максібрен" (Phenibut);
  • "Метотрексат" (Methotrexate);
  • "Мітра" (Meldonium);
  • "Моксонідин ФТ" (Moxonidine);
  • "Мукосат NEO" (Chondroitin sulfate);
  • "Назофен Бебі" (Phenylephrine);
  • "Нейротропин-Мексибєл" (Mexidol*);
  • "Ноксивін" (Oxymetazoline);
  • "Оксаліплатин" (Oxaliplatin);
  • "Омепразол" (Omeprazole);
  • "Паклітаксел" (Paclitaxel);
  • "Рибоксин" (Inosine);
  • "Розувастатин ФТ" (Rosuvastatin);
  • "Сліпнорм" (Doxylamine);
  • "Спіраміцин-ФТ" (Spiramycin);
  • "Тербінафін-ФТ" (Terbinafine);
  • "Флударабін-Бєлмед" (Fludarabine);
  • "Фотолон" (Mono);
  • "Церегін" (Mono);
  • "Алфлусат" (Chondroitin sulfate);
  • "Т-Холін" (Choline alfoscerate).

Згадані ліки, які ввезли в Україну до підписання наказу МОЗ, ще можна продавати й використовувати до закінчення терміну придатності. Водночас українцям наголосили, що білоруська продукція є неоригінальною – це генерики, які виробляють також і фармацевтичні компанії України, тож аналоги ліків є.

Санкції проти РФ та Білорусі

Через підтримку Росії у війні проти України, Білорусь теж обклали санкціями Заходу. Нещодавно ЄС заборонив вивозити до цих країн євро, а Литва потролила їх, дозволивши вивезення смішної суми готівкою.

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Із Білорусі та РФ масово виходить міжнародний бізнес. Обмеження для них є і в сфері культури та спорту, зокрема на чемпіонаті світу з хокею.

Раніше ми розповідали, які компанії з російським чи білоруським корінням продовжують працювати в Україні. Також ми писали, яку допомогу українському бізнесу пропонує держава.