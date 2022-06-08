Обеспечивают украинцам комфорт во время войны: кто такие "Герои энергетического фронта"

Украинцам рассказывают истории тех, кто работает под пулями / Фото: ДТЭК, Коллаж: Сегодня

Компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта", в рамках которого собирают и публикуют истории энергетиков, продолжающих героически работать в условиях войны.

Ознакомиться с историями и информацией о проекте можно на тематическом сайте.

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По словам представителей ДТЭК, даже до полномасштабного вторжения работа энергетиков была полна сложностей и вызовов, но после 24 февраля стала еще опаснее.

Цель проекта

Благодаря "Героям энергетического фронта" планируют чтить самоотверженную и отважную работу энергетиков, которые работают под пулями и ежедневно рискуют жизнью, чтобы украинцы продолжали жить в комфорте.

Таким образом также почитают сотрудников компаний-инициаторов проекта, погибших при исполнении трудовых обязанностей.

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"Каждый из них – это настоящий герой и патриот Украины, и украинцы должны знать и помнить своих героев", – отметили в ДТЭК.

Приобщиться к проекту со своей уникальной историей может каждый энергетик. Для этого нужно заполнить форму на сайте и вписать туда свой рассказ, который впоследствии опубликуют.

Инициаторы проекта добавили, что каждый украинец вносит свой вклад в победу. Только вместе мы сможем преодолеть врага и освободить Украину от захватчиков!

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Награждение энергетиков

На днях в Министерстве энергетики отметили государственными наградами и почетными грамотами сотрудников ДТЭК за работу во время боевых действий. Согласно приказу министерства, назначено 47 человек.

"За самоотверженные действия при выполнении аварийно-восстановительных работ, налаживание работы объектов жизнеобеспечения населения во время боевых действий в результате нападения российских захватчиков на Украину", – говорится в приказе.

Девять работников ДТЭК Сети получили нагрудные знаки "Отличник энергетики Украины". Еще 36 специалистов компании получили грамоты. Кроме этого, двое специалистов ДТЭК Энерго получили почетные грамоты от министерства за смелость и мужество во время спасения людей из Мариуполя.

Раньше мы рассказывали, что энергетики круглосуточно работают над восстановлением электроснабжения в Донецкой области и как изменилась работа энергетиков из-за войны.