Осколки останутся в ноге навсегда: как "русский мир" пришел к украинскому энергетику

Евгений живет и работает в Украине более 30 лет и считает себя украинцем / Фото: Коллаж: Сегодня

Сейчас нога уже болит не так сильно, хотя осколки в ней остались. Хирург сказал: это можно считать счастливым случаем. Артиллерийский снаряд взорвался в нескольких метрах от Евгения, и то, что он еще жив – чудо. "Русский мир" в виде снарядов уже не впервые летел на ТЭС компании ДТЭК, где он работает. Для него, в прошлом – россиянина, это даже стало привычным.

Из России Евгений попал в Украину по распределению после техникума, это было больше 30 лет назад. Здесь окончил транспортный институт, а во время учебы случилось то, что определило его судьбу: он влюбился.

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Евгений с женой

Женился и уехал в родной городок своей жены Натальи в восточной части страны. Главное предприятие города – это ТЭС, туда они оба пошли работать еще в начале 90-х.

"Я на ТЭС с 1994 года. А три года назад я возглавил топливно-транспортный цех – это почти сто человек. Наша задача – разгрузить уголь на склад, а оттуда поставить его к энергоблоку. Этот процесс не останавливается, от него зависит работа всей ТЭС", – рассказал Евгений.

Из соображений безопасности нельзя указывать, в каком именно городе находится эта ТЭС. Но новости отсюда время от времени читает вся страна. Хотя этот город довольно далеко от мест самых горячих боев, он постоянно страдает от обстрелов российских захватчиков.

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Начало атак

Атаки на город начались 10 апреля. Через пару недель враг попал именно по ТЭС: задели главный корпус, электрооборудование и топливное отделение. Один из коллег Евгения получил тяжелое ранение и уже полтора месяца лежит в больнице: осколок выбил глаз и прошел через затылочную часть, чудом оставив его живым.

Несмотря на очевидную опасность, энергетики не оставили ТЭС. Стратегический объект – одна из целей захватчиков, но работники станции остались на рабочих местах.

"Энергетики – это такая отдельная каста людей. Мы ведь еще с марта работали не благодаря, а вопреки всему. Было очень холодно, мы должны были давать тепло и свет, причем увеличив генерацию – многие станции не могли работать полноценно, и остальные, в том числе мы, должны были взять на себя их нагрузку. Пусть это звучит пафосно, но каждый вносит вклад в победу на своем месте. Да, мы очень рискуем. Особенно мой цех – мы все время снаружи станции, но никто даже не подумал бросить все", – объясняет Евгений.

Второй день рождения

12 мая теперь второй день рождения Евгения. Обстрел начался, как только он заступил на смену. Первый снаряд прошел у главного корпуса ТЭС, следующий – у транспортного цеха. Перебило интернет, пропала связь. Через несколько минут череда взрывов прошла, настало затишье.

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Евгений спустился на 1 этаж своего цеха – узнать, в порядке ли коллеги. Все были целы. Люди в прифронтовых городах знают по своему опыту, сколько длится обстрел и даже по звуку могут определить, из какой установки по ним стреляют – сейчас можно было выдохнуть, самое страшное уже прошло.

12 мая теперь второй день рождения Евгения

Но это было не так. Поговорив с коллегами, Евгений пошел в комнату для совещаний – и был уже в дверях, когда под окном комнаты взорвался новый снаряд.

Всё произошло за долю секунды. Окна вылетели, рамы погнуло на двух этажах. В воздухе медленно рассеивалась пыль.

"У меня не потерялась ясность мыслей, я спросил, все ли целы. И почувствовал, что весь мокрый, будто вспотел. Поднялся, посмотрел в зеркало и понял, что это кровь. Коллеги были в порядке, только сильно напуганы – их сберегли стены, а я был ближе всего к взрыву. Мне предлагали вызвать скорую, но я сам пошел в медпункт ТЭС", – вспоминает Евгений.

Только по дороге в медпункт, когда начала отниматься нога, он понял, что у него не просто царапина. Евгения немедленно отправили в больницу. Там его уже ждала жена.

"Я прихожу на работу утром в 6:20, жена – к 8 часам, она работает в нашем профкоме. Она слышала взрывы, сразу позвонила мне, но я ее успокоил, мол, обстрелы закончились, можно идти на работу. Но еще через 10 минут позвонил снова и сказал, что я ранен", – рассказывает энергетик.

Будут с ним навсегда

Осколки в ноге Евгения настолько мелкие, что хирурги не стали их удалять, теперь они будут с ним навсегда. После трехнедельного больничного он снова вернулся на работу, хотя продолжает лечение. Его и правда спасла секунда. Если бы он сделал хотя бы шаг из дверного проема в комнату – он бы погиб. Теперь Евгений говорит, что как никогда ценит каждый день своей жизни, и еще больше – людей рядом. Даже на свою жену он посмотрел совсем другими глазами.

"Наша дочка учится в Канаде. С первых дней войны она просила жену уехать к ней, но жена сказала, что меня не оставит. Я ей теперь говорю: "Наталья, ты мне не просто жена, ты боевой товарищ!" – смеется Евгений.

Евгений с семьей

Родственники из РФ

Отдельная тема, о которой невозможно не спросить, – это родственники из России. Есть ли с ними связь? Спрашивают ли они, что происходит в Украине, понимают ли? Оказывается, все так же, как и у множества украинцев:

"С родственниками я почти не общаюсь еще с 2014 года. Когда был жив отец, мы с ним очень много спорили об Украине, в конце концов я перестал даже заводить эти разговоры: понятно, что я не смогу быть лояльным. А остальные родственники даже не позвонили, не написали после 24 февраля. Может быть, они примерно понимают ситуацию, но не хотят портить себе настроение разговорами со мной".

Евгений и его российские одноклассники и даже родственники оказались по разные стороны баррикад, хотя до 2014 года он каждый год ездил в РФ.

"Я знаю, как там живут люди, как бедно и неблагополучно. Но они зомбированы своим телевизором. За годы в Украине я стал замечать колоссальную разницу между нашими странами, людьми, способом мышления, это огромная пропасть", – заметил энергетик.

Хотя он говорит, что уже перестал нервничать из-за отношений с российскими родственниками, в его голосе чувствуется досада. На вопрос, кем себя чувствует после 30 с лишним лет в Украине, Евгений ответил – украинцем.

"Чем дольше я живу в Украине, тем дальше становлюсь от "скрепного народа". Россия – это только место рождения", – акцентировал он.

"Сегодня" ранее рассказывали, почему важно рассказывать истории украинцев во время войны, а также писали, как энергетики продолжают работать на одной из ТЭС недалеко от линии фронта.