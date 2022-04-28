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СЬОГОДНІ Industry Компанії

Від інвестицій не відмовляються: як у ДТЕК планують відновлювати Україну після війни

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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28 квітня, 15:42
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Вся система внутрішнього управління компанією була перебудована одразу після початку війни
ДПЕК відновить інвестиції після війни
ДПЕК відновить інвестиції після війни / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Попри викликану війною складну економічну ситуацію в Україні група ДТЕК не відмовилася від раніше запланованих інвестиційних проєктів.

Про це сказав генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко в інтерв'ю Економічній правді.

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"Я не говорив би про відмову від інвестицій. Нам важливо законсервувати будівництво таким чином, щоб ми могли його відновити після завершення війни", – повідомив глава ДТЕК.

Тимченко зазначив, що в умовах війни Група ДТЕК перебудувала систему внутрішнього управління компанією.

"На брифінгу в листопаді я говорив про те, що у групі відбуваються зміни, у нас все було спрямовано на децентралізацію: кожен з виробничих холдингів вибудовував самодостатню компанію... Сьогодні, звичайно ж, все це розвернулося у зворотний бік. У нас жорстка вертикаль управління, введено дуже високий рівень централізації як у прийнятті фінансових рішень, так і у виробничих рішеннях. У кризовому управлінні потрібні швидкі, часто непопулярні рішення", – повідомив генеральний директор ДТЕК.

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Він додав, що компанія продовжує обслуговувати зовнішній борг та має певний запас міцності для цього.

"Ми продовжуємо обслуговувати борг, у нас не було дефолту. За домовленістю з нашими кредиторами було відкладено або заморожено фінансові засоби для продовження обслуговування боргу від 6 до 9 місяців. Тому тут у нас є певний запас міцності", – наголосив генеральний директор ДТЕК.

Раніше ми писали, як бізнес Ріната Ахметова, якому належить компанія ДТЕК, допомагає Україні наближати перемогу над РФ, і розповідали правду про те, що відбувається в Маріуполі.

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