Остановит агрессора? Страны G7 готовят для России еще один "сюрприз"

Установление предельных цен на нефть агрессора обсуждается на высоком и конструктивном уровне / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США, входящие в группу G7, могут установить предельные цены на нефть из России.

Об этом сообщает Reuters.

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Две страны из этого перечня уже запретили импорт черного золота из страны-агрессора, а принятое эмбарго ЕС вступит в силу только до конца 2022 года. Таким образом, Запад опасается, что эти меры на самом деле не повлияют на военный бюджет России, поскольку страна получает больше экспорта, даже если объемы падают.

Что может сократить этот бюджет и заставит РФ прекратить войну, так это ограничение цен, что в свою очередь поможет избежать дальнейшего ограничения поставок нефти и роста инфляции.

Однако в этом вопросе без поддержки Китая и Индии, являющихся крупными импортерами нефти, не обойтись.

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Один из немецких чиновников сказал, что G7 также обсуждала необходимость сочетания амбициозных целей в области климата с необходимостью для некоторых стран исследовать новые газовые месторождения.