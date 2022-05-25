Платят налоги и помогают армии: как украинский бизнес работает во время войны

Бизнес активно поддерживает армию и экономику Украины / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинский бизнес в условиях войны пытается не только возобновить производство, но и помочь стране в борьбе против РФ.

Ряд компаний поддержали госбюджет и перечислили налоги заранее, а также десятки миллионов гривен вкладывают в изготовление и закупку снаряжения для Вооруженных сил Украины.

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Налоги наперед

По миллиарду гривен налогов в государственный и местные бюджеты заранее уплатили структуры SCM Рината Ахметова и группы Ferrexpo. "АрселорМиттал Кривой Рог" заранее уплатил налог в размере 2,2 млрд грн.

IT-компании не отстают: SoftServe перечислила суммарно 50 млн грн налогов авансом, чтобы дополнительные поступления в госбюджет страны усилили экономику. Аналогичную инициативу продемонстрировала компания Greennet и многие другие.

И это на фоне больших потерь малого и среднего бизнеса в Украине в результате полномасштабной войны – от 64 до 85 млрд долларов. Общие потери экономики, по подсчетам в мае, составляют 564-600 млрд долларов, а сумма убытков инфраструктуры — 97,4 млрд долларов.

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Поддержка армии

Украинский бизнес активно поддерживает ВСУ и территориальную оборону. Например, компания BAKOTECH за собственные средства закупила:

компьютеры для артиллерии;

рации для разведчиков;

части снаряжения для ВСУ.

Она также обеспечила всем необходимым снаряжением своих пошедших служить сотрудников.

Компания Fintech Development LLC, в свою очередь, приобрела для украинской армии партию бронеавтомобилей – сразу 500 единиц. Они будут переданы в подразделения Сил специальных операций, Вооруженные силы и Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Компания "Интерпайп" при поддержке Виктора Пинчука закупила 21 тепловизор и более 100 комплектов раций для рабочих компании, защищающих Украину на передовой. А международная компания по разработке игр AB Games за 70 дней войны приобрела для подразделений ВСУ амуниции на сумму 1,1 млн долларов:

бронежилеты;

каски;

авто;

дроны;

тепловизоры и многое другое.

Метинвест Ахметова и Новинского закупила и произвела более 100 тыс. бронежилетов для ВСУ и ТРО. Компания передала армии 26 тыс. аптечек и турникетов, около 10 тыс. касок, сотни единиц автомобилей и спецтехники, а ГУР Минобороны – 1000 комплектов специального снаряжения на 2,5 млн долларов. Всего же Метинвест приобрела средства защиты для украинских защитников на сумму более 350 млн грн.

Эстафету поддержал и президент Украинской ассоциации производителей, учредитель компании Saturn Александр Громыко закупил большую партию биноклей с ночным видением, что безвозмездно раздать подразделениям ВСУ, которые в них нуждаются.

Бизнес объединился

Раньше мы рассказывали, что после 24 февраля украинские бизнесмены из списка Forbes объединились ради общей цели – победы над российским агрессором. С первых дней войны они перечисляют деньги на армию и поддержку переселенцев.

В частности, еще в марте Ринат Ахметов открыто назвал российское вторжение военным преступлением и сконцентрировал свой бизнес на поддержке украинцев.

"Весь наш бизнес, все наши предприятия сконцентрированы только на одном – помогать людям выжить, делать все, чтобы они не остались один на один с бедой. И все, что в моих силах, я делаю и буду для этого делать", – заявил бизнесмен.

Узнайте, сколько помощи с начала войны получила Украина от предприятий SCM и Фонда Рината Ахметова и сколько денег ежедневно поступает на помощь Украине.