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SCM Ахметова ежедневно отдает на помощь Украине 1 млн долларов – директор по коммуникациям

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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12 мая, 10:41
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Украинский бизнесмен поддерживает армию в борьбе с российской агрессией и поможет в послевоенном восстановлении Украины
SCM поддерживает борьбу украинского народа против российской навалы
SCM поддерживает борьбу украинского народа против российской навалы / Фото: scm.com.ua, Коллаж: Сегодня

Предприятия SCM бизнесмена Рината Ахметова с начала полномасштабной войны России против Украины ежедневно передают примерно 1 млн долларов Вооруженным силам, территориальной обороне и на гуманитарную помощь пострадавшим.

Об этом сообщила директор SCM по связям с общественностью и коммуникациям Наталья Емченко в интервью изданию Kyiv Post.

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"Люди прежде всего — это то, на чем мы сейчас сосредоточены: помогать людям, городам и нашей стране. С начала войны SCM жертвует около 1 миллиона долларов в день. Мы передали эти деньги правительству и людям в виде гуманитарной помощи и поддержки силам обороны", – Емченко.

SCM продолжит помогать Вооруженным силам Украины, территориальной обороне и украинским гражданам.

"SCM неизменно придерживается этой позиции и действует как патриотическая инвестиционная группа, всячески поддерживающая Украину", – подчеркнула Наталья Емченко.

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Компания всячески поддерживает усилия правительства и президента и сделает все возможное и невозможное, чтобы остановить эту войну и принести победу Украине.

"SCM является партнером правительства Украины и президента. Украина проделала фантастическую работу, остановив Россию. Наша с Президентом общая цель – построить европейскую, экономически конкурентоспособную и сплоченную страну. Надеюсь, Украина станет частью ЕС", – отметила она, добавив, что для этого SCM приложит все свои силы и международный опыт.

По ее словам, владелец SCM Ринат Ахметов как крупнейший национальный инвестор сыграет значимую роль в послевоенном восстановлении Украины.

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"Послевоенное восстановление создаст много возможностей. Цель Украины – максимально эффективно использовать эту возможность. SCM и Ринат Ахметов не упустят шанс помочь Украине стать лучше", – отметила Емченко.

Бизнесмен уже заявил, что готов инвестировать в восстановление украинского Мариуполя.

"Мариуполь – это не только символ трагедии. Это история легендарной обороны и очень большой вклад в нашу общую победу", – добавила Наталья Емченко.

Ранее мы рассказывали, сколько помощи с начала войны получила Украина от предприятия SCM и Фонда Рината Ахметова, и писали, как украинские бизнсмены помогают победить Россию.

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