Постепенный переход: от какого источника газа из РФ предлагают отказаться Европе

Европа планирует отказаться от российского газа / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Европа решила отказаться от потребления газа из России, руководство Оператора газотранспортных систем Украины поддержало это решение.
Соответствующую позицию озвучила директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями ОГТСУ Ольга Белькова.
В случае избрания механизма постепенного перехода на альтернативные источники поставки голубого топлива, Украина предлагает свой вариант.
"Последний, кого они должны задеть в этих планах, – это маршрут через Украину. Сначала необходимо снизить потребление через "Северный поток-1", – подчеркнула Белькова.
Эту идею активно продвигают среди германских политиков. Отмечают, в частности, что украинский газотранспортный маршрут обеспечивает, прежде всего, украинцев ресурсом для приготовления пищи и обогрева.
Газ в Украине
Украина еще до полномасштабной войны планировала отказаться от российских ресурсов. Объем газа до следующего отопительного сезона намеревались увеличить благодаря собственной добыче и импорту из Европы.
В марте Оператор ГТС Украины договорился о гарантированном маршруте импорта газа из Польши. Теперь, в случае необходимости, украинцев смогут обеспечить голубым топливом по трем направлениям:
- Польша;
- Венгрия;
- Словакия.
В то же время во Львовской области готовят к разработке новое газовое месторождение. Раньше мы рассказывали, что Литва первой в Европе отказалась от закупки российского газа.