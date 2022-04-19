Построить новое жилье для переселенцев быстро не получится – в чем причина

Киеву не хватает техники для строительства жилья / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С начала апреля работы на некоторых стройплощадках уже возобновились. Оживление строительства произошло в западных областях страны, а также центральных. Однако говорить о том, что дома отстроят быстро, и для тех, кто потерял дома, появится новое жилье, рано.

Эксперты рассказали "Сегодня", почему строительная отрасль будет развиваться медленными темпами.

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Столице не хватает спецтехники

Из-за того, что часть тяжелой техники, которая необходима для выполнения работ, была передана на нужды военных для ликвидации завалов и расчистки пострадавших районов, теперь этих ресурсов не хватает на строительство.

"Из-за войны строительство жилья в Киеве было полностью остановлено. И дело не в том, что остановились продажи квартир. Большинство ведущих киевских девелоперов присоединились к созданию оборонных сооружений столицы, привлечена спецтехника, часть работников компаний занимаются волонтерством и задействованы в терробороне. Другими словами, война вынуждает строительный бизнес работать на победу", – заявил основатель и управляющий партнер группы компаний Concept Group Михаил Подвысоцкий.

Поэтому на большинстве объектов проводят только те работы, которые позволяют имеющиеся ресурсы, – бурение свай, заливка плит перекрытий и т.д.

Когда строительство в Киеве возобновится

По словам Пидвысоцкого полноценное, а не частичное возобновление строительства жилья в Киеве станет возможным только после победы и отмены военного положения.

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"Риски как для застройщиков, так и для инвесторов никуда не исчезли. Поэтому любые прогнозы относительно сроков возобновления строительства сейчас давать очень сложно. Однако можно говорить, что крупнейшие компании, лидеры рынка, настроены выполнить взятые на себя обязательства перед инвесторами", – объяснил эксперт.

Почему киевляне сдают жилье в аренду за пол цены

Ранее "Сегодня" писали, что скидка на аренду жилья в Киеве составляет от 30% до 50% того, что было в начале февраля.

Рынок аренды в столице оживает, поскольку многие люди возвращаются из западных областей или же переезжают с горячих точек. Эксперты говорят, что рынок будет оживать и дальше, если боевые действия не будут приближаться к Киеву. В то же время несмотря на оживление цены будут оставаться такими же низкими в течение определенного времени.

"Думаю, что в ближайшие месяцы (май-июнь) цены будут оставаться достаточно низкими. Небольшое повышение арендных ставок возможно начиная с июля. Думаю, рост может составить 10-20% от сегодняшнего уровня", – рассказал президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторам) Украины Юрий Пита.

Еще один фактор, по мнению эксперта, который не даст быстро расти ценам на жилье в Киеве, – это снизившиеся доходы населения. Пока не будет перезапущена экономика и не начнут расти зарплаты, резкого повышения аренды не ожидается.

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"Сегодня" также рассказывали, сколько придется выложить за наемное жилье в США, и что делать владельцам жилья в Буче, Ирпене и Гостомеле.