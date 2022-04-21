Примеры для Украины? Как восстанавливали Варшаву, Вроцлав, Лондон и Роттердам после войны

Показываем, как можно восстановить города после войны, Фото: globonaut.eu

Российские оккупанты во время вторжения в Украину уничтожили немало архитектуры и инфраструктуры. В условиях войны ущерб сосчитать трудно, но после нашей победы и взыскания репараций с РФ придется все восстанавливать.

Украинские архитекторы убеждены, что недостаточно просто восстановить утраченное, а нужно подойти к вопросу с умом и модернизировать обновленное жилье и другие постройки. Редакция "Сегодня" собрала несколько примеров из восстановленных после Второй мировой войны городов в мире, из которых можно почерпнуть что-нибудь полезное на будущее.

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Варшава

Польша очень сильно пострадала от бомбежек во время Второй мировой войны. Процесс восстановления польской столицы занял не одно десятилетие, но сейчас городу есть чем похвастаться. Наибольшие разрушения испытал именно исторический центр Варшавы, где из 260 каменных домов уцелели только 6. Старый город отстроили настолько удачно, что он стал исключением и, несмотря на изменения, попал в список мирового наследия ЮНЕСКО.

Варшава после войны, Фото: Википедия

Варшавский пример показывает, как можно отстроить жилье по довоенному образцу. Восстановление улиц происходило под руководством архитектора Яна Захватовича, а помогали строить дома небезразличные граждане на субботниках. Площадь Рынок возобновили только в 1953 году, но весь процесс длился очень долго.

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Восстановленная Варшава, Фото: Википедия

Вроцлав

Этот город называют польской Венецией – он расположен на пяти реках, а его центр базируется вокруг островка Тумского. Когда советские войска штурмовали Вроцлав, город долгое время сопротивлялся, в результате чего две трети построек просто уничтожили.

Вроцлав после войны, Фото: LiveJournal

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Восстановление города происходило в несколько этапов. Первый был завершен еще в 1951 году, но некоторые архитектурные сооружения завершили реставрировать только после распада СССР. Частично реконструкции не способствовал массовый вывоз кирпича из руин для восстановления столицы, поэтому западные территории стали восприниматься как что-то временное, переходное.

До 1960-х годов в городе только расчищали территории, а уже впоследствии стали появляться целые жилые районы, в том числе шесть небоскребов на Грюнвальдской площади, в народе известные как "бункеры". Следующие 20 лет власти сосредоточились на возведении жилых массивов, и только после 1989 года началась плановая реконструкция, в том числе и зданий в центре, приведение в порядок памятников архитектуры.

Отстроенный Вроцлав, Фото: Википедия

Во время строительного бума в 1980-х построили такие известные здания как: студенческие общежития "Олувек" и "Кредка", Национальный музыкальный форум, Silver Tower Center, музыкальный театр Капитоль и другие, которые сейчас являются визитками города.

Лондон

Сильные повреждения в результате бомбежек получил Лондон, поэтому перед британцами встал вопрос масштабной перестройки города. При реконструкции решили сбалансировать все потребности населения и строили не только жилье, но и промзоны и открытые просторы. Как следствие возникли жилые массивы Лансбери и Лафборо.

Лондон после бомбежек, Фото: thesun.co.uk

Особое внимание было уделено зеленым зонам – паркам, сельскохозяйственным угодьям и местам отдыха. А с 1949 года в городе начали строить многоэтажки, чтобы предоставить жилье людям, потерявшим его во время войны. Строили и общественные здания, например Королевский фестивальный зал на Саутбенке открыли в 1951 году.

Отстроенный Лондон, Фото: Википедия

Позже в городе возникла другая новинка – район Барбикан на развалинах промышленных построек. Это был уникальный проект, в рамках которого строили не только жилье, но и офисы, музеи, школы. Его строили несколько десятков лет.

Отстроенный Лондон, Фото: Википедия

Роттердам

Город Роттердам в Нидерландах также подвергся жестоким разрушениям во времена Второй мировой войны, однако его удалось построить заново и сейчас это один из поводов для гордости у европейцев. Реконструкция началась только после освобождения в 1945 году – в то время в городе осталось несколько исторических зданий в центре.

Роттердам во время Второй мировой войны, Фото: Википедия

Одним из примеров радикальной, но качественной трансформации есть территория Де Колк. Здесь расположена церковь Grote of Sint-Laurenskerk, оставшаяся единственным напоминанием об историческом центре, где когда-то была городская водная артерия и ряд домов на берегу.

Роттердам до войны (слева) и после реконструкции (справа), Фото: globonaut.eu

Жилье снесли и перестроили, а реку заложили обломками из разбомбленных мест. Вместо этого здесь построили Марктал – инновационный рыночный зал с уникальным дизайном. Площадь вокруг – это зеленая зона для отдыха местных жителей.

Роттердам до войны (слева) и после реконструкции (справа), Фото: globonaut.eu

Знаковым местом Роттердама является его главная гавань, которая претерпела трансформации. Сейчас это не просто логистическое ядро Нидерландов, но и технически самый большой порт в Европе. После окончания войны и по сей день, благодаря порту, город стал главным финансовым центром Западной Европы.

Роттердам до войны (слева) и после реконструкции (справа), Фото: globonaut.eu

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