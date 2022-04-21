Приклади для України? Як відбудовували Варшаву, Вроцлав, Лондон і Роттердам після війни

Показуємо, як можна відновити міста після війни, Фото: globonaut.eu

Російські окупанти під час вторгнення до України знищили чимало архітектури й інфраструктури. В умовах війни збитки порахувати важко, але після нашої перемоги та стягнення репарацій з РФ доведеться все відбудовувати.

Українські архітектори переконані, що недостатньо просто відновити втрачене, а потрібно підійти до питання з розумом і модернізувати оновлене житло й інші споруди. Редакція "Сьогодні" зібрала кілька прикладів з відновлених після Другої світової війни міст у світі, з яких можна почерпнути щось корисне на майбутнє.

Реклама

Варшава

Польща дуже сильно постраждала від бомбардувань у часи Другої світової війни. Процес відбудови польської столиці зайняв не одне десятиліття, але зараз місту є чим похвалитися. Найбільших руйнувань зазнав саме історичний центр Варшави, де зі 260 кам’яниць уціліло лише 6. Старе місто відбудували настільки вдало, що воно стало винятком і попри зміни потрапило до списку світової спадщини ЮНЕСКО.

Варшава після війни, Фото: Вікіпедія

Варшавський приклад показує, як можна відбудувати житло за довоєнним зразком. Відновлення вулиць відбувалось під керівництвом архітектора Яна Захватовича, а допомагали споруджувати будинки небайдужі громадяни на суботниках. Площу Ринок відновили аж 1953 року, але весь процес тривав дуже довго.

Реклама

Відбудована Варшава, Фото: Вікіпедія

Вроцлав

Це місто називають польською Венецією – воно розташоване на п’яти річках, а його центр базується довкола острівця Тумського. Коли радянські війська штурмували Вроцлав, місто довгий час чинило опір, внаслідок чого дві третини будівель просто знищили.

Вроцлав після війни, Фото: LiveJournal

Реклама

Відновлення міста відбувалося в кілька етапів. Перший завершили ще 1951 року, але деякі архітектурні споруди завершили реставрувати аж після розпаду СРСР. Частково реконструкції не сприяло масове вивезення цегли з руїн для відбудови столиці, тож західні території почали сприйматися як щось тимчасове, перехідне.

До 1960-х років у місті лише розчищали території, а вже згодом почали з’являтися цілі житлові райони, зокрема шість хмарочосів на Грюнвальдській площі, в народі відомі як "бункери". Наступні 20 років влада зосередилась на зведенні житлових масивів, і лише після 1989 року почалася планова реконструкція, зокрема й будівель у центрі, приведення до ладу пам’яток.

Відбудований Вроцлав, Фото: Вікіпедія

Під час будівельного буму у 1980-х спорудили такі відомі будівлі, як: студентські гуртожитки "Олувек" і "Кредка", Національний музичний форум, Silver Tower Center, музичний театр Капітоль та інші, які зараз є візитівками міста.

Лондон

Сильних пошкоджень внаслідок бомбардувань зазнав Лондон, тож перед британцями постало питання масштабної перебудови міста. Під час реконструкції вирішили збалансувати всі потреби населення та споруджували не лише житло, а й промзони та відкриті простори. Як наслідок, виникли житлові масиви Лансбері та Лафборо.

Лондон після бомбардувань, Фото: thesun.co.uk

Особливу увагу приділяли зеленим зонам – паркам, сільськогосподарським угіддям та місцям відпочинку. А з 1949 року в місті почали будувати багатоповерхівки, щоб надати житло людям, які втратили його під час війни. Будували й громадські будівлі, наприклад, Королівський фестивальний зал на Саутбенку відкрили 1951 року.

Відбудований Лондон, Фото: Вікіпедія

Пізніше у місті виникла інша новинка – район Барбікан на руїнах промислових будівель. Це був унікальний проєкт, в рамках якого споруджували не лише житло, а й офіси, музеї, школи. Його розбудовували кількадесят років.

Відбудований Лондон, Фото: Вікіпедія

Роттердам

Місто Роттердам у Нідерландах також зазнало жорстоких руйнувань у часи Другої світової війни, однак його вдалося розбудувати наново і зараз це один із приводів для гордощів у європейців. Реконструкція розпочалася аж після звільнення 1945 року – на той час у місті лишилося лише кілька історичних будівель у центрі.

Роттердам під час Другої світової війни, Фото: Вікіпедія

Одним із прикладів радикальної, але якісної трансформації є територія Де Колк. Тут розташована церква Grote of Sint-Laurenskerk, яка залишилась єдиним нагадуванням про історичний центр, де колись була міська водна артерія та низка будинків на березі.

Роттердам до війни (ліворуч) і після реконструкції (праворуч), Фото: globonaut.eu

Житло знесли й перебудували, а річку заклали уламками з розбомблених місць. Натомість тут спорудили Марктал – інноваційний ринковий зал з унікальним дизайном. Площа довкола – це зелена зона для відпочинку місцевих жителів.

Роттердам до війни (ліворуч) та після реконструкції (праворуч), Фото: globonaut.eu

Знаковим місцем Роттердама є його головна гавань, яка теж зазнала трансформацій. Зараз це не просто логістичне ядро Нідерландів, а й технічно найбільший порт у Європі. Після закінчення війни та донині, завдяки порту, місто стало головним фінансовим центром Західної Європи.

Роттердам до війни (ліворуч) та після реконструкції (праворуч), Фото: globonaut.eu

Нерухомість в Україні

Раніше редакція "Сьогодні" розповідала про актуальні ціни на будівельні матеріали в Україні. Ми промоніторили вартість будівельних блоків, цегли, гіпсокартону, будівельних сумішей та покрівель станом на квітень 2022 року.

На заході країни, у Києві та центрі потрохи відновлюють роботи на будмайданчиках, хоч повноцінне зведення житла під питанням – важку техніку віддали для розчищення звільнених міст.

Дізнайтеся також, за скільки продають квартири різного плану у Львові, Ужгороді та Тернополі. Власники житла активно збувають помешкання з шиком у Києві, Одесі та Вінниці.