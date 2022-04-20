Industry
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Маріуполя ⚔ Битва за Донбас 💪 СБУ впіймала Медведчука 🌱 Великдень-2022
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Industry Будівництво

Блоки, цегла, гіпсокартон та суміші – скільки коштує купити будматеріали в Україні

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
20 квітня, 17:08
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо про актуальні ціни на різні типи будівельних матеріалів в українських магазинах у квітні
В Україні оживає будівництво житла
В Україні оживає будівництво житла / Фото: Pexels, Колаж: Сьогодні

В Україні поступово оживає будівництво – здебільшого тривають роботи на заході країни, але частково будують і на майданчиках в центрі країни та в Києві.

Редакція "Сьогодні" пропонує дізнатися, скільки коштують будматеріали в умовах війни.

Реклама

Будівельні блоки

Ціни на газобетонні блоки стартують від 61 грн за штуку. В середньому просять 180 грн за штуку. Керамічні блоки можна знайти по 11 грн, але середня ринкова пропозиція – по 80 грн.

Бетонні блоки найменшого розміру можна придбати по 20 грн/шт, більшого – по 40 грн/шт. Дорожче оцінюють керамзитобетонні блоки – їх збувають за 57 грн/шт.

Цегла

Вартість облицювальної цегли стартує від 8,4 грн/шт та доходить до 12 грн/шт. Фасадний камінь продають по 12,5 грн/шт, дорожче обійдеться гіперпресована цегла – по 13,5 грн/шт.

Реклама

Вогнетривку цеглу збувають від 17,4 грн/шт (французький брусок). Залежно від виробника, ціна може бути 20 грн/шт, 50 грн/шт або 365 грн/шт.

Рядову цеглу можна купити за ціною від 6,7 грн/шт. Загалом ціни коливаються від 9,1 грн/шт до 14,8 грн/шт – найдорожче оцінюють керамічні блоки.

Будівельні суміші

У продажу є різні види шпаклівки. Упаковку на 2 кг можна придбати за 28 грн. Є й дорожчі варіанти – по 36 грн за 0,7 кг. Ціни на шпаклівку від іноземних виробників коштують, в середньому, 50-80 грн за 1,5 кг.

Реклама

Найдешевший тип штукатурки продають за ціною 24 грн за 2 кг. Є упаковки на 5 кг за ціною 54 грн, і дорожчі варіанти – 25 кг за 100-150 грн. Цемент збувають, в середньому за 100-130 грн. Такими є ціни за упаковку на 25 кг.

Дуже дорога гідроізоляційна мастика – тюбик на 180 г продають по 44,5 грн, і це найдешевша пропозиція. Зазвичай її збувають у відерцях на 1-1,5 кг за ціною 150 – 350 грн.

Невеликий асортимент будівельного гіпсу – є упаковки на 5 кг за 44 грн і на 40 кг за 373 грн. Збувають також річковий пісок в мішках на 30 кг за 32 грн, інші види наразі складно знайти.

2 кг гашеного вапна можна купити за ціною від 39 грн. Є упаковки на 15 кг – по 199 грн. У продажу є і вапняна фарба – 7 кг за 359 грн. Клей для плитки продають по 5 кг за 53 грн і аж до 115 грн. Є варіанти в компактнішій упаковці – 280 г за 89 грн.

Малий вибір керамзиту ізоляційного за середньою ціною 108-118 грн. Ширший асортимент щебеню – 25 кг можна купити за 30-35 грн.

Гіпсокартонні системи

Ціни на лист гіпсокартону в українських магазинах стартують від 75 грн. У середньому його збувають по 105-150 грн/шт, дорожче оцінюють вогнестійкі листи. По 200-230 грн коштують магнезитові плити.

Досить великий вибір профілів для гіпсокартону. Можна знайти різні види за розміром і товщиною – від 67 до 202 грн/шт. Вартість кутників стартує від 15 грн/шт і сягає в середньому 32 грн/шт. Кріплення можна знайти по 5, 18, 30, 67 грн і аж до найдорожчих варіантів по 300 грн.

Покрівельні матеріали

Металочерепицю різних типів також продають в Україні. Найнижча ціна за лист площею 0,86 кв. м становить 153 грн. У середньому за металочерепицю просять від 500 до 1000 грн за лист.

Вартість профнастилу більш-менш однакова в усіх виробників – 336-420 грн за лист. Хоч є й дорожчі варіанти по 500-700 грн, дорожче оцінюють глянцеві та оцинковані типи.

Прозорий шифер ПВХ можна придбати за 348 грн/лист. Вартість бронзових та хвилястих листів становить 450-500 грн/шт. Найвищі ціни на гофрований полікарбонат – у середньому 700 грн за лист.

Нерухомість в Україні

На заході країни активно споруджують модульні містечка для переселенців. Нещодавно перше таке поселення звели у Львові – там зможе проживати 350 осіб. Водночас архітектори замислюються над повноцінними поселеннями для людей, що змушені були покинути рідні домівки, та переймають досвід з усього світу.

Невдовзі має воскреснути й ринок нерухомості – у Мін’юсті планують зняти заборону на купівлю та продаж уже готового житла. Раніше такі операції були неможливими через закриття державних реєстрів. У такий спосіб держава захистила дані від ворога та не дозволила недобросовісним громадянам наживатися на війні.

Раніше ми розповідали про те, за скільки продають квартири різного плану у Львові, Ужгороді та Тернополі. Власники житла активно збувають помешкання з шиком у Києві, Одесі та Вінниці.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Industry
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нафтовий ринок
Більше новин
Гроші
Більше новин
Техно
Більше новин
Блакитне паливо
Більше новин
Важливе в Україні
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Green energy
Зелена трансформація України
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Удар по агресору
Нові санкції ЄС
Фінансовий ринок
Скільки небанківських установ в Україні
1
Фінансові компанії Фінансові компанії
894
2
Кредитні спілки Кредитні спілки
205
3
Ломбарди Ломбарди
197
4
Страховики Страховики
145
5
Лізингові компанії Лізингові компанії
110
6
Колекторські компанії Колекторські компанії
67
7
Страхові брокери Страхові брокери
64
Як зачищають ринок
Цитата дня

Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової системи. Бо вони – це частина окупаційної машини.

Цитата на segodnya.ua
Володимир Зеленський Президент України
Валюта та війна
Що робити із доларами?
Як не втратити все
Чорне золото
Байден зруйнував плани Кремля
Нові ціни на нафту
Енергозалежність
Хто в Європі найбільше купує російський газ
1
Угорщина Угорщина
25%
2
Словаччина Словаччина
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрія Австрія
15%
5
Німеччина Німеччина
14%
6
Болгарія Болгарія
12%
7
Чехія Чехія
12%
Кінець газової імперії РФ близько
Надійний тил
Допомогти Героям!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
34,00
37,50
-
-
-
39,49
-
-
33,79
37,40
-
-
33,86
37,65
-
-
-
39,47
-
-
33,86
37,65
-
-
33,86
37,65
-
-
33,50
37,50
-

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Industry
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти