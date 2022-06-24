Проверка ЕС на прочность – что может привести к хаосу этой зимой

Европу ждет тяжелая зима и газовый кризис / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Этой зимой солидарность стран ЕС подвергнется серьезной проверке на прочность, если поставки российского газа будут прекращены.

Такое мнение высказал глава немецкого коммунального предприятия RWE Маркус Креббер, сообщает Financial Times.

Реклама

По его словам, континент может охватить "хаос", если прямо сейчас ЕС не примет меры по установлению правил распределения энергии.

"Я боюсь, что европейская солидарность испытывает значительный стресс, если мы не решим это до того, как ситуация произойдет", – сказал Креббер.

Эксперт подчеркнул, что такие страны как Германия и Нидерланды, которые собираются импортировать газ через суда-перевозчики, могут быть обвинены другими странами в том, что накапливают все топливо.

Реклама

"Меня не очень беспокоит то, что мы не можем добиться согласия, но лучше обсудить экстренные процедуры, когда у вас еще есть время, а не когда дом горит", – сказал глава RWE.

Что произошло в Германии?

К примеру, крупнейший поставщик электроэнергии в Германии пострадал от резкого и непредсказуемого сокращения поставок "Газпромом" и это заставило реализовывать чрезвычайный план в стране и даже расконсервировать угольные электростанции.

Сейчас ФРГ уже запустила второй этап своего аварийного плана газа и заявила, что ей будет сложно заполнить хранилища, необходимые для удовлетворения пикового зимнего спроса, если российские поставки не будут возобновлены.

Реклама

Теперь Еврокомиссия должна разработать так называемый общеевропейский "план солидарности" и подготовить его должны уже к концу июля.

Однако планы по нормированию поставок газа компаниям этой зимы и побуждению домохозяйств к ограничению потребления газа сейчас разрабатываются на национальном уровне Федеральным сетевым агентством Германии.

"Сегодня" ранее писали, что происходит с акциями "Газпрома" на бирже и рассказывали, чем в ЕС хотят заменить голубое топливо из РФ.