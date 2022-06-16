Ремонты под обстрелами: ДТЭК о восстановлении света в Донецкой области

Энергетики под обстрелами ремонтируют свет в Донецкой области / Фото: ДТЭК, Коллаж: Сегодня

Работы по восстановлению поврежденных оккупантами электросетей проходят почти по всей территории Донецкой области.

Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова.

Реклама

"Сейчас в Покровском, Бахмутском районах и в районе Славянска самая тяжелая ситуация. Там сейчас самое большое количество обесточиваний. И там идут постоянные обстрелы. Наши ремонтные бригады работают там каждый день, восстанавливают по 2-3 раза", – сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире национального телемарафона.

Только за прошедшие сутки в Покровском и Бахмутском районах компания вернула свет для 5 тысяч клиентов.

По его словам, компания обеспечивает энергетиков всем необходимым, предоставляет им бронежилеты и каски, чтобы минимизировать риск для их жизни.

Реклама

"Энергетики – храбрые люди. Они идут и делают свою работу. Я горжусь ими и искренне благодарю их за эту работу", – подытожил Сахарук.

Напомним, на прошлой неделе аварийно-ремонтным бригадам компании ДТЭК Рината Ахметова удалось полностью или частично возобновить электроснабжение для 440 тыс. клиентов в почти 300 населенных пунктах Донбасса.

Ранее мы рассказывали, что энергетики в Донецкой области работают в круглосуточном режиме с начала войны с РФ. Также мы писали, что в мае энергетики ДТЭК вернули свет 687 тысячам семей, оставшихся без электроснабжения из-за вражеских обстрелов.