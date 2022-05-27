Россия договорилась о бартере с Ираном: чем помогут друг другу страны изгои

Россия наращивает торговые связи с Ираном / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Пока европейские страны вводят жесткие санкции против России за ее войну в Украине, находятся и те, кто готов развивать отношения со страной-агрессором. Например, Иран договорился о бартерной торговле с Россией, чтобы обеспечить поставки сырья для использования в металлургическом и горнодобывающем секторе.

Об этом сообщает иранский канал Press TV.

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По словам министра торговли и промышленности Ирана Сейед Реза Фатеми Амина, договоренности были достигнуты в ходе заседания межправкомиссии РФ и Ирана, 26 мая.

Отмечается, что страны хотят облегчить торговлю между собой. В планах – импорт Ираном российской стали в обмен на экспорт автомобильных деталей и газовых турбин.

СМИ добавляют, что увеличением двусторонней торговли Иран и Россия стремятся компенсировать последствия американских санкций, направленных против их экономик.

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Кто еще заигрывает с агрессором

Китай активно скуповывает российскую нефть, которая на фоне санкций серьезно подешевела. Наибольшим спросом у Китая пользуется российская нефть марки ESPO из-за короткого расстояния доставки и потому, что большинство других покупателей избегают покупать черное золото у России из-за войны в Украине.

Ожидается, что в мае из российского порта "Козьмино" в Китай прибудут 33 груза ESPO. Это будет крупнейшим месячным поступлением по крайней мере с 2016 года.

Ранее мы писали, что будет с мировой экономикой, если в России таки случится дефолт, и рассказывали, что будет с налогами в Украине в ближайшее время.