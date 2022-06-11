Россиянам не выдают электронные паспорта: как санкции поставили РФ на колени

Россияне из-за санкций остались без электронных паспортов / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Россияне потихоньку начинают ощущать на себе эффект от санкций за вторжение их страны в Украину. Так, в РФ на время приостановили выдачу электронных паспортов из-за нехватки чипов и пластика, необходимых для изготовления документа.

Об этом сообщает издание Forbes.

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По данным источника, российское Министерство цифровой информации вынуждено "заморозить" проект, в рамках которого россиянам предлагали обменивать бумажные документы старого образца на пластиковые карты.

"Угроза дефицита пластиковых карт возникла из-за проблем с импортом чипов для банковских карт (в основном их закупали в Китае и Корее) и нехваткой мощностей в России. Их производит только завод "Микрон", но его представитель отказался от комментариев", – пишет издание.

Отметим, что выдача цифровых паспортов в РФ планировалась с 2023 года. Пластиковые карты сначала должны были появиться у жителей Москвы и области, а также Татарстана.

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Предполагалось, что документы можно будет использовать только на территории России.

Россия осталась без чипов и не может выпускать собственные банковские карты

В Кремле хвастались на весь мир, что любой европейский товар могут заменить собственным. Но, например, банковские карты заменить не удалось: производство карт российской платежной системы "Мир" остановилось, так как чипы для них производились в Европе или Азии.

На азиатские поставки повлияла пандемия коронавируса, а европейские попали под запрет в рамках санкций. При этом часть чипов для карт "Мир" выпускает зеленоградский завод "Микрон", но его мощности недостаточно, чтобы занять весь рынок.

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Ранее "Сегодня" писали, как Россия в обход санкций собирается покупать европейскую и мировую продукцию. Также мы писали, что российский банк "Тинькофф" ввел плату за обслуживание валютных счетов своих клиентов (евро, долларах, фунтах и швейцарских франках).