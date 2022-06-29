Сделана из золошлаков: как себя проявила уникальная дорога в Украине

Первая дорога из золошлаков прошла тест на качество / Фото: Коллаж: Сегодня

В течение шести месяцев в Украине проверяли качество первой дороги из золошлаков от ДТЭК Энерго.

Как сообщили в пресс-службе компании, специалисты Государственного дорожного научно-исследовательского института имени Н. П. Шульгина подтвердили ее качество

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Участок длиной 900 метров прошел через зимние холода и весенние грозы. Визуальный осмотр покрытия автодороги показал, что за полгода эксплуатации, даже несмотря на зимний период, пилотный участок находится в хорошем состоянии.

"Если в конструкции дорожной одежды были бы какие-то дефекты, они проявились бы", – пояснил Богдан Стасюк, представитель ГП "ГосдорНИИ".

Для подтверждения качества всех слоев дороги еще предстоит провести дополнительное исследование и испытание образцов в лабораторных условиях. Специалисты ожидают, что покрытие будет отвечать нормативным требованиям.

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Уникальная дорога

Компания ДТЭК осенью 2021 года построила уникальную дорогу с использованием золошлаков – продуктов сгорания угля. Она находится в районе Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области.

Для строительства пилотного участка было применено 300 тонн золошлаков Бурштынской ТЭС – сухой и увлажненной золы-уноса.

Ежегодно в Украине образуется 5-6 млн тонн золошлаковых отходов, продукта сгорания угля. В Европе до 92% золошлаков утилизируется. В то же время украинцы начинают эффективно использовать такое сырье – уже есть первые случаи применения его для производства строительных материалов.

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Первая платная дорога

В Украине уже давно намерены ввести платные автодороги. Скоростная трасса с оплатой соединит Краковец и Ровно, часть магистрали пройдет через Львов и Броды.

Ожидается, что стоимость проезда по этой трассе составит около 2,5 гривни за километр (8 евроцентов). Длина новой автодороги будет примерно 280 км. Таким образом, стоимость полного проезда концессионной автомагистралью составит чуть более 700 гривен по текущему курсу.

Прогнозируется, что преодолеть этот путь можно будет за 2,5-4,2 часа. Максимально на ней разрешат разгоняться до 130 км/ч. Оплату за проезд с водителей будет собирать управляющая компания.

Отмечается, что водителям будет необязательно ездить только по платной трассе: им предоставят бесплатную альтернативу, правда, неизвестно, какого качества там будет асфальтовое покрытие.

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